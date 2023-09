Manuel España: «En Castelló, La Guardia seremos Míticos de principio a fin»

La Guardia cumple 40 años en la carretera desde que en aquel 1983 de pleno cambio en España, ManuelEspaña (voz y guitarra) decidiera, junto a un grupo de amigos (y compañeros para siempre), formar una banda de rock and roll que, al principio, era más de roll y menos de rock y que, con el tiempo ha unido ambos términos sin dejar de pisar el acelerador, con más de un millón de copias vendidas, convirtiéndose en un referente del género en España y estampando un sello con sonido propio.

Uno de los gruposMíticos de los 80 que actuarán el próximo sábado 30 de septiembre junto a M-Clan, MikelErentxun, Revólver yBurning en el festival del Recinto de Ferias yMercados de Castelló. España, que ejerce la voz en el escenario y en esta entrevista, estará acompañado por toda la banda, formada por Javi Cano, Carlos Muñoz y Paco Villamayor.

-En Castelló, su actuación se enmarca en esta ocasión dentro del Festival Míticos. ¿Sinceramente, se consideran unos míticos del rock español?

-No sé si somos míticos; sólo sé que el cariño de la gente sigue intacto y que cumplimos 40 añitos en la música y eso es de agradecer en estos tiempos que corren. Es magia. El público sigue acudiendo fielmente a nuestros conciertos y seguimos pasándolo en grande en el escenario, junto a ellos. Está claro que este 30 de septiembre seremos míticos todo el tiempo, de principio a fin.

-¿Qué les parecen iniciativas de festivales como este Míticos Castellón, que reúne una vez al año a lo mejor del pop y el rock de los 80 y 90 en una sola cita, y con la venta de entradas a todo tren?

--Me parece una iniciativa genial. Es una forma de juntarnos todos y coincidir con viejos amigos encima y abajo del escenario. Son conciertos muy especiales por el reencuentro con los compañeros y con la gente que ama esta música, ese público al que amamos. Son citas en las que se respira buen ambiente y son iniciativas que en los 80 y 90 eran difíciles de ver. Ahora sí.

-Justo este 2023 se cumplen 40 años en la carretera desde que arrancara La Guardia en vuestra Granada natal, con varias etapas en vuestra historia. ¿Cómo recuerdan ahora esos comienzos con la mirada del tiempo?

- Con mucho cariño.Con la perspectiva del tiempo, hay que decir que fueron años bonitos y difíciles hasta conseguir llegar al gran público. Me quedo con esta etapa más madura de la banda, en la que hemos aprendido a gestionar todo con más calma, seguimos siendo los mismos niñatos que disfrutan comprando guitarras y haciendo que la gente cante y olvide sus problemas durante unas horas en el escenario.

-Fueron pioneros en el rock español, y abrieron camino para muchas, muchísimas bandas que os vieron como modelo a seguir. Empezaron como grupo revelación vendiendo 500 copias de ‘Las mil y una noches’ a principios de los años 80 y ahora son Míticos y, además de vender millones de copias, son cifras también de vuestras escuchas en plataforma. ¿Cómo se mantiene uno fiel a su sonido de rock sureño y se mantiene esa legión de fans?

- Lo más importante es que nunca hicimos concesiones ni nos vendimos a las modas, y eso se nota, y la gente lo agradece. Siempre fuimos y somos muy fieles a lo que nos gusta, seguimos lanzando material nuevo, acabamos de sacar un nuevo single, Aunque el infierno se congele, y en breve sale otro tema nuevo. Seguimos manteniendo el buen rollo en la banda. Creo que todo eso hace que las canciones envejezcan bien y que haya ganas de escucharlas a día de hoy. Sin olvidarnos de seguir creando temas nuevos, por supuesto.

-Canciones míticas que conocen varias generaciones, como ‘Mil calles llevan hacia ti’, ‘Al otro lado’ o ‘Cuando brille el sol’, siguen sonando y siguen vigentes en el imaginario del rock español. ¿Existe una fórmula de ese éxito?

-La verdad es que nunca sabes qué canción funcionará mejor o peor cuando la estás componiendo. Yo siempre digo que no quiero ser quien decida los singles de la banda. Creo que no existe una fórmula. El secreto es que te guste realmente lo que creas y disfrutes el proceso y no dejar de componer, de generar nuevas canciones, que te expreses tal cual eres. Y la gente tiene la última palabra. En definitiva, la fórmula es trabajar con cariño y honestidad.

-En la actual gira que les está llevando por toda España y que les trae a Castelló el día 30, ¿combinarán los nuevos temas con los míticos, como dice el festival?

-Sí. Será difícil elegir repertorio, ya que tenemos más de 15 discos a las espaldas y bastantes singles de varias épocas. Intentaremos que el público salga contento.

-¿Cómo ven el panorama actual de la música en España, ustedes, que llevan tantos discos a sus espaldas?

-Sinceramente, no me gustaría haber empezado en estos tiempos tan raros. No hay apenas espacios para otras músicas que se salgan de lo comercial en el peor de los sentidos, es todo muy de lo mismo e importan más los likes que el contenido, además todo es muy de usar y tirar, se ha perdido Magia al desaparecer el formato tangible y los medios especializados. Aún así hay bandas que se salen pero no son las que suenan, por desgracia.

-Coincidirán con Revólver y Carlos Goñi, que os produjo el último disco de vuestra primera etapa en Castelló. ¿Habrá cruce de caminos sobre el escenario?

-Sería muy bonito y ¡me acabas de dar una idea!... Goñi sí que es un mítico y, además de ser un excelente músico, es un gran tipo al que le debemos el primer disco de nuestra segunda etapa y un montón de buenos consejos. Será una gran reunión. H