No sé escriure cançons es el título del album debut de Laia Pizà, estudiante de último año de Interpretación Musical, que ha puesto letra y voz a un trabajo tan personal e intimista como único. El día 4 de enero dará su primer concierto en Mascarell, su pueblo, rodeada en el escenario por su gente, cerrando así un círculo perfecto, nacido de una esencia artística que está en su ADN.

—El origen de tu primer disco no es en absoluto convencional, tan poco como su contenido.

—Las letras no estaban escritas para ser canciones. Tengo una cuenta de Instagram en la que escribo mis pensamientos a la que solo tiene acceso mi hermano Enric. Un día, musicalizó doce de esos textos y me los regaló. Este es un proyecto de los dos.

—¿Una cuenta de Instragram con un solo seguidor?, ¿por qué?, hay otras formas de escribir.

—Me gusta mucho escribir y también hacer fotos y las redes son una buena plataforma para combinar ambas cosas y para tener mis cosas guardadas, las tenemos muy a mano, pero no quería compartirlo con nadie, y va a seguir así, solo con Enric. Sin él no sería quien soy. Siempre está a mi lado, delante de mí o abriéndome caminos.

—Pero ahora, una parte de esos pensamientos son canciones que cualquiera puede escuchar. ¿Te sientes expuesta?

—Al principio me daba un poco de miedo que la gente conociera lo que yo escribía en la intimidad, pero al final a todos nos pasan cosas parecidas, podemos compartir un mismo imaginario, eso es lo bonito de la música. No me siento nada expuesta. Yo he compartido una historia con el mundo y cada uno la verá a su manera.

«En el concierto aprovecharemos para estrenar algunas canciones inéditas y dar alguna sorpresa»

—‘No sé escriure cançons’ es un disco distinto, que habla de miedos, de expectativas, de amistad, de superar etapas, de afrontar retos... Supongo que es consecuencia de su particular origen.

—Es un poco diferente a lo que escuchamos habitualmente. A ver, está todo inventado, pero no es tan normal encontrarse canciones de 30 o 50 segundos con otras de una duración estándar. Son doce pensamientos, aunque en el concierto aprovecharemos para estrenar algunas más. Tengo muchas ganas. Llevamos mucho, pero mucho tiempo preparándolo.

—Por lo que dices, son pensamientos aislados, espontáneos. Pero al escuchar todas las canciones existe un hilo conductor que las une, que las hace un todo.

—Lo tienen. Explican mi año 2020. Fue cuando me fui a vivir fuera de casa, en un lugar que no era el mío por primera vez. Empecé a hacerlo, lo de escribir mis pensamientos, cuando llegué al instituto, cuando empiezas a descubrir otro mundo, cosas sobre ti. Y ahora sigo haciéndolo, en Instagram e un una libretita donde escribo y dibujo constantemente.

—El disco es el final de una historia colectiva y tiene mucho que ver con la gente que ha formado parte de ella. De hecho, dejas constancia en alguna canción.

—Tengo la suerte de estar rodeada de gente con mucho talento. La producción la ha hecho Arnau Grabulosa, un amigo al que, por una casualidad de la vida, hace años me encontré en Londres. A mí se me olvidan las cosas muy rápido, y me da miedo que pase el tiempo y no recordar cosas que quiero conservar. Entonces, grabamos un vídeo en el que dije que quería que Arnau me escribiera una canción. Tantos años después poder haber hecho este disco juntos ha sido como cerrar el círculo.

«Estoy disfrutando del momento. Tengo ganas de vivir una experiencia que no sé cuándo se repetirá»

—Has alcanzado una meta. ¿Y ahora qué?, ¿qué habrá después?

—Estoy disfrutando del momento. Es el primer disco y ahora lo bonito es compartirlo en directo. Tengas ganas de vivir una experiencia que no sé cuándo se repetirá y cuando acabe, empezaré a pensar en lo próximo, para sentir todo esto tanta veces como sea posible.