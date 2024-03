Starlite avanza «grandes nombres» en 2025 para Mar de Sons

Ya es oficial. El grupo Starlite, accionista mayoritario del festival Mar de Sons de Benicàssim, anunció ayer a través de un comunicado que «la próxima edición se celebrará en junio de 2025» y no los días 21 y 22 de junio como avanzó en la presentación del evento en la Feria Internacional de Turismo Fitur en Madrid el pasado enero.

Desde la promotora, explicaron ayer que «Mar de Sons es una gran apuesta y continuamos trabajando de la mano del Ayuntamiento con la mirada puesta en 2025 y una contundente propuesta de calidad, innovación, singularización y diferenciación de la que dotaremos esta experiencia para celebrar el gran evento que el destino se merece: potente y con vocación de permanencia, será́el mejor Mar de Sons de la historia».

Primer lanzamiento de cartel

Su portavoz señaló que «próximamente, en semanas» habrá ya un primer «lanzamiento de cartel, con grandes artistas internacionales, así como una gran propuesta experiencial con la aspiración de convertirse en el festival de referencia del Mediterráneo».

Figuras internacionales

Y es que, tal y como publicó ayer Mediterráneo cara a la cita prevista para este 2024, para la que ayer faltaban 100 días, Mar de Sons by Starlite aún no tenían anunciado cartel, aunque sí sonaron para esta primera edición de la mano de la firma presidida por Sandra García-Sanjuan nombres de primera línea internacional como Shakira, Maluma, Marc Anthony y Bruno Mars, con los que la organización mantuvo contactos, que, al parecer, no han fructificado.

Cara a tener un Mar de Sons de carácter experiencial, en la línea del Coachela califoniano, el Burning Man del desierto de Nevada o el Tomorrowland belga, con artistas y DJ de primer orden, el equipo de Starlite «ya está trabajando» para avanzar en las grandes giras europeas e internacionales, que se fraguan con meses de antelación, para garantizar, como señala su página web, que ayer eliminó sine die la cuenta atrás, «desear con más ganas lo que estamos esperando».

De lujo

Un festival que abarcaría tanto el día como el noche, es decir, se celebraría desde las 12.00 a las 3.00 horas; y contaría con dos escenarios y dos cabezas de cartel, alojamientos glamping de lujo y paquetes turísticos vivenciales en hoteles de Castellón.