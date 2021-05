El entrenador del Villarreal, Unai Emery, afirmó este sábado que su equipo deber ser capaz de imponer su juego durante más tiempo ante el Sevilla en el duelo de este domingo en La Cerámica, donde reconoció que les cuesta más ganar partidos que cuando actúan como visitantes. “Antes empatábamos mucho, ahora no lo hacemos. Ahora ganamos, pero nos penalizan las derrotas en casa. Debemos encontrar esa regularidad para sostener al Sevilla, debemos ser capaces de imponer nuestro juego más tiempo. Tenemos el debe en casa, por que fuera de casa ganamos, pero en casa nos está costando más", comentó.

Sevilla

Debemos estar muy concentrados en el partido y que no nos desvíe nada", explicó en rueda de prensa Emery, que insistió en que tienen que pensar exclusivamente en este partido, y luego ya verán que pasará porque del partido de la última jornada ante el Real Madrid lo que más le preocupa es si se puede jugar sábado pensando en la final de la Liga Europa.

Petición a LaLiga

Unai Emery, ha señalado que LaLiga debería modificar el horario del Real Madrid-Villarreal porque no tienen tiempo para preparar la final de la Europa League ante el Manchester United. "Una vez que uno llega a la final, que la última jornada de LaLiga se juegue en domingo y nosotros la final en miércoles, debería estudiarse. Es un orgullo que un equipo español juegue la final y tendría que jugar en las mejores condiciones. Entiendo que La Liga debería buscar respuestas para un calendario en el que pudiéramos tener algún día más para preparar la final. No tendremos tiempo ni para entrenar ni para recuperarnos para la final. Los equipos que juegan por el título y los que están en nuestra pelea deberían jugar el sábado. Es mover dos, tres o cuatro partidos"

El rival

Del Sevilla apuntó que lleva un "crecimiento sostenido" que ha pasado de jugar en Liga Europa a hacerlo en Champions. "Ha dado ese paso para poder competir, y eso te lo da jugar Champions seguido, y el Sevilla está dando ese paso. Dan sensación de equipo fiable como club y en el terreno de juego. Tienen un gran técnico y una muy buena plantilla. Lo vimos en Madrid controlando el partido y mereciendo más. Es un equipo que me gusta mucho”, dijo. "Los objetivos ya se comprimen, es un partido atractivo ante un rival solvente, de jugadores ya muy hechos, y una entidad con un crecimiento sostenido y ya a un nivel de Champions. Son duelos atractivos, bonitos, ante un equipo que es un espejo en el que mirarse", añadió.

Vuelta del público

Asimismo, calificó de "ilusionante" el regreso del público, de los aficionados, al considerarlo el "primer paso para ese deseado regreso a la normalidad". Emery también informó de que el francés Francis Coquelin entrenó con "buenas sensaciones" el viernes, pero que deben esperar a ver cómo está hasta el final y si pueden arriesgar o no. "Si no juega, hay alternativas. Tenemos a Trigueros, que puede jugar ahí, tiene ese hábito. Tenemos a Costa, que siempre ha ayudado y está preparado. Está Funes Mori, que ha jugado ahí. No son específicos de esa posición, pero son las alternativas”, concluyó.