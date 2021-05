El Benicarló logró superar al Novelda (1-0) y suma 27 puntos en la clasificación para colocarse a dos del Villajoyosa, Torrent y Acero que con 29 marcan la permanencia. Los del Baix Maestrat, que no marcaban un gol desde la penúltima jornada de la primera fase, rompieron su sequia goleadora para ganar por la mínima y consumar el descenso a Regional Preferente del Novelda.

Los dos equipos necesitaban la victoria y desde el comienzo fueron al ataque. A los tres minutos la presión del Benicarló sobre la salida desde atrás del Novelda propició un robo que perdonó Dieguito delante del portero. En el minuto siete respondió el equipo visitante con una ocasión clara de Lara que paró a bocajarro Portigliatti.

El Benicarló siguió en busca del gol y lo intentó en un disparo de Panadés en un rechace dentro del área, un remate de cabeza de Cristian y con dos intentos de Coqui desde la frontal del área. Los alicantinos no fueron menos y lo intentaron en un centro-chut envenenado que despejó con el puño Portigliatti y un tiro buscando la escuadra de Javi Sánchez. Parecía que el partido iba a llegar al descanso empate a cero pero en el descuento el Benicarló marcó el 1-0 en la última jugada. Un saque de banda en largo desde la derecha lo peinó Elian en el primer palo y Cristian remató de cabeza a gol.

El Novelda se quedó con uno menos en la segunda parte por doble amarilla a Germán. Eso no impidió que los visitantes buscaran el empate y en el 73’ Edu estuvo muy cerca del gol rematando en área pequeña lanzándose al suelo. En los últimos minutos sus aproximaciones al área buscando el empate no tuvieron remate. El Benicarló pudo tener más tranquilidad en el final del partido si hubiese marcado en alguna de las oportunidades de Dieguito intentándolo de volea y con dos contras que no acertó delante del portero. Al final victoria por 1-0 para los benicarlandos y tres puntos fundamentales.

FICHA TÉCNICA:

-CD BENICARLÓ: Portigliatti, Sergi Quixal, Panadés, Elian, Genís, Cristian (Edu, 75’), Guimerá (Éric, 60’), Coqui (Bryan, 69’), Temur, Collado (Pitu, 69’) y Dieguito.

-NOVELDA CF: Iker, Benja (Iván, 53’), Belda, Germán, Edu, Francesc, Lara (Jordán, 66’), Javi Sánchez, Toni, Gaby Fernández y Joseto.

-ÁRBITRO: Vicente Gil Coscollá. Tarjetas amarillas: Sergi Quixal, Elian, Coqui, Pitu, Edu, Panadés; Belda, Francesc, Joseto, Jordán, Javi Sánchez. Expulsión por doble amarilla: Germán.

-GOLES: 1-0 Min.45+3: Cristian.

-CAMPO: Municipal Pichi Alonso.

-PÚBLICO: 200 espectadores.