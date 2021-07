Quedan aproximadamente dos semanas para que el CD Castellón retome los entrenamientos y el proyecto 2021/22 en la Primera RFEF eche a rodar de forma oficial, y la actividad en los despachos del club de la capital de la Plana no se detiene. Hasta el momento, la secretaría técnica ahora dirigida por Fernando Gómez Colomer ha cerrado cuatro incorporaciones: las de Edu Luna (central), José Mas (lateral), Iván Martínez (portero) y Borja Martínez (centrocampista). Sin embargo, son varias las negociaciones que se mantienen abiertas y alguna de las cuales se espera poder cerrar antes del primer entrenamiento.

La idea del club es que Sergi Escobar pueda disponer para entonces de una buena base de futbolistas con los que empezar a implantar su metodología y su estilo de juego. Y es que, a día de hoy, tan solo once jugadores están a disposición del preparador de Almassora, ya que el grueso de la temporada ha optado por cambiar de aires y solo cuentan con contrato en vigor Álvaro Campos, Carles Salvador, Juanto Ortuño, César Díaz, Rubén Díez y el lesionado de larga gravedad Jorge Fernández, quien no regresará a los terrenos de juego hasta enero del 2022. A ellos hay que sumar los dos cedidos que se repescan para el primer equipo, Jesús Carrillo y Alejandro Marcos, si bien el cuerpo técnico ha de valorar qué hacer con otros jugadores que pertenecen a la disciplina albinegra pero que no han tenido hueco en la etapa en Segunda A, caso del extremo zurdo Alfredo Gutiérrez, quien ha estado cedido en el Atlético Levante, ya que firmó por tres temporadas con el Castellón y su vinculación finalizará en junio del 2022.

Pendientes del filial

En una situación similar se encuentran algunos jugadores del Castellón B que el pasado miércoles lograron el ascenso a Tercera División RFEF. Escobar ha estado muy pendiente de todos ellos durante esta promoción de ascenso y alguno podría hacer la pretemporada con el primer equipo albinegro. En esta situación podrían encontrarse Jorge Saiz Koke, Pol Pla y Aarón Romero, a los que precisamente el club les hizo contrato de profesional el pasado mes de marzo para blindarlos y poder contar con ellos en caso de que pasen el corte del técnico del primer equipo.

Así, a lo largo de las dos próximas semana se espera que el club siga anunciando alguna nueva incorporación e, incluso, pueda cerrar alguna renovación, como la del capitán David Cubillas.