El sueño del Bisontes Femenino de ser equipo de Primera División tendrá que esperar unas semanas. Desenlace cruel en los penaltis para el conjunto azulón ante un Gran Canaria Teldeportivo que logra el ascenso tras empatar (0-0) durante el tiempo reglamentario y la prórroga, e imponerse a las castellonenses en los penaltis por 5-6.

El pabellón del Chencho se vistió de gala y disfrutó de un magnífico ambiente desde la previa del encuentro. Los aficionados del Bisontes llevaron a volandas a sus jugadores desde el pitido inicial. Un encuentro que arrancó con mucho respeto en ambos bandos. Ninguno de los dos equipos quiso cometer errores en el inicio del envite y el partido se fue cociendo a fuego lento. El Bisontes buscaba quitarse los primeros nervios a través de la posesión, pero el Teldeportivo mostraba su experiencia en este tipo de partidos y no sufría en exceso, aunque tampoco hacia daño en ataque.

Asedio del Bisontes

En el inicio de la segunda mitad, el Bisontes aumentó el ritmo de juego y empezó a someter a un conjunto canario que se defendía como podía, en gran parte gracias a las excelentes intervenciones de su portera Marta. Sara Bayarri dispuso de un mano a mano tras una magnífica acción colectiva, pero Marta evitó el gol con paradón.

Una oportunidad que levantó de sus asientos a los más de 300 seguidores que se contagiaron del buen juego desplegado por el equipo de Ángel Zurilla. Fue el inicio de una serie de ocasiones clarísimas para el Bisontes, que asediaba al Teldeportivo.

Yana Moreno entró en juego y desarboló a la defensa canaria en múltiples ocasiones, pero no concretó en la definición. En una de ellas, incluso regateó a Marta , pero el disparo con la zurda se marchó rozando el palo. El Bisontes perdonó y el Teldeportivo respiró ante tal asedio, intentando rehacerse al dominio local.

El paso de los minutos equilibró un tanto el dominio y el canario buscó sorprender en alguna acción colectiva. El miedo a perder se fue adueñando de las protagonistas y la prórroga asomaba, Y así fue, una final sin goles en los primeros 40 minutos .

A la prórroga

Sin ocasiones para ningún equipo en el tiempo extra, el Bisontes dispuso de más posesión mientras el Tenerife trató de aprovechar algún contraataque y dispuso de alguna llegada con más peligro. Una tónica que se acentuó en una segunda parte sin riesgos ni tampoco ocasiones. Todo se decidiría en los penaltis.

A penaltis

Tras la arenga y el ánimo del público, Sara, la capitana del Bisontes, lanzó el primero. Golazo por la escuadra. Respuesta de Virginia, que no perdonó. Sara falló el segundo, pero se repitió por adelantarse. Volvió a pararlo Neus, esta vez repeliendo en el larguero. Sofía falló el segundo de Telme. Palanca marcó el tercero. Marta no falló y puso el 2-2 momentáneo. Aitana marcó el cuarto lanzamiento, que igualó otra jugadora visitante. Y Rocío marcó el quinto con un golazo a la escuadra, respondiendo la argentina Anita, que no perdonó y se fue a la muerte súbita con 4-4. Carlota anotó el sexto para el Bisontes, Naira hacía lo propio para las canarias, y en el desenlace final, Yana falló el séptimo y Gemma anotó el séptimo. Lo celebró el conjunto canario por todo lo alto.

Sigue con opciones de ascenso

Dicha derrota, pese a doler, no le deja fuera de la carrera por el ascenso. Ahora, las castellonense deben superar dos rondas eliminatorias a partido único, que tendrán lugar los días 11 y 18 de junio. Si supera ambos duelos será equipo de Primera División.