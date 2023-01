La previa | El Peñíscola no renuncia a dar otro ‘trago’ a la Copa del Rey.

El Servigroup Peñíscola buscará hacerse un hueco en los cuartos de final de la Copa del Rey, en la eliminatoria --a partido único-- que disputará contra Osasuna Magna esta tarde, a partir de las 20.00 horas. El equipo del Baix Maestrat jugará en casa, con el apoyo de su afición, con el objetivo de seguir vivo en el torneo del KO y eliminar al segundo equipo de primera división que se cruza en su camino, después de haber dejado en la cuneta al Betis.

El incontestable líder de la Segunda Federación (15 victorias, un empate y cero derrotas) no renuncia a nada y quiere llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey. Después ganar claramente en las dos rondas anteriores, ante el Salou (0-6) y el Betis (6-2), el Peñíscola se enfrenta a Osasuna Magna (el Xota), un clásico de la máxima categoría, en un cruce que se presenta muy abierto. Sin perder en lo que va de temporada, las sensaciones para los de Santi Valladares no pueden ser mejores ante esta cita. Por el contrario, para los navarros la temporada en Primera no está siendo fácil, peleando por el eludir el descenso, el cual es su objetivo prioritario.

De esa situación podría sacar partido el Peñíscola. Aunque, eso sí, Osasuna Magna es un equipo muy competitivo, que seguro que no quiere quedar apeado del torneo del KO, si bien es cierto que el sábado tiene una final por la salvación ante el Quesos Hidalgo Manzanares, en el pabellón Anaitasuna. Los pupilos de Imanol Arregui saben que su compromiso más importante de la semana es el de la competición doméstica, por lo que podrían tener la cabeza más pensando en ese complicado partido que en este trago copero.

Sin Aicardo ni Rosental

A pesar de esta situación, en el Peñíscola no se fiarán de un rival que es muy efectivo principalmente atacando con portero-jugador, una situación a la que Arregui recurre con asiduidad. Los jugadores del Xota tratarán de encontrar el gol el máximo de veces posible para no tener que sufrir en un pabellón volcado con los suyos.

La convocatoria del Peñíscola será la misma que la del partido del pasado sábado (el 4-0 a El Ejido, en el Manuel Vizcarro), siendo las únicas ausencias las del gaditano Jesús Nazaret Aicardo y la del argentino Nicolás Rosental.