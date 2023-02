El presidente del CF Nules, Antonio Chaumel, no va a dimitir, de momento. Su propósito es «dejar el club como me lo encontré». Antes de tomar cualquier decisión a ese respecto quiere realizar «una auditoría interna que clarifique la situación» para rendir cuentas ante quien se las ha exigido y tapar un agujero que, según defiende, no es tal porque la deuda que existe en la entidad «es salvable».

Chaumel da así por primera vez explicaciones a través de Mediterráneo, después de que un centenar de personas se concentrara el martes en el Estadio Noulas Antonio Pérez para hacer pública la crisis económica --y por lo visto también interna--, en la que participaron un centenar de entrenadores, jugadores y familias. Las bases del C. F. Nules se plantan por una «crítica» situación económica Su explicación El presidente no elude su responsabilidad, la asume por algo «que no he hecho yo pero que era mi obligación supervisar». Aduce que al descuidar su misión al frente del club se realizaban transacciones «sin comunicármelas» que han generado unos números rojos que llevan meses provocando impagos a entrenadores, jugadores, a Federación y proveedores. La dejadez ha provocado, por ejemplo, tal y como él mismo describe, que no se hayan cobrado las aportaciones de las publicidades que contribuyen a la financiación de la entidad deportiva. A la pregunta de por qué se debe dinero, explica que se han realizado pagos que correspondía hacer pero «de manera inadecuada», y asegura estar tranquilo porque sabe el dinero que se debe y que puede normalizarse la situación. Su advertencia Lanza una advertencia a quienes piden su cabeza. Con la auditoría interna «no solo se va a clarificar lo que debemos, también lo que se le debe al club por parte de padres, jugadores del amateur del año pasado, de todo». Lamenta la situación a la que se ha llegado porque «nadie ha venido a hablar conmigo, se han cebado en los más débiles» y dice estar recibiendo ataques en redes sociales los últimos días que va a denunciar ante la Guardia Civil. Dimisiones en la directiva El martes por la noche dimitió el tesorero/secretario, José Luis Torres Gutiérrez. Chaumel dice que ha tomado esa decisión «por presiones» y él no la ha admitido.