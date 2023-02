El periplo planetario de Roberto Merhi: de Japón a Australia por un podio

Roberto Merhi va a centrar su temporada 2023 en el Super GT de Japón, una competición de grandes turismos que se lleva a cabo desde 1993 y en la que ya participó el año pasado. Lo hizo con el Team LeMans desde la segunda carrera y ahora repetirá pero con una mayor preparación y un mayor conocimiento del coche y de la competición en sí.

«A ver qué tal el coche este año. Es el mismo del año pasado (un Audi R8) pero evolucionado porque hemos realizado muchas pruebas. Tengo confianza en que va a ser un buen año», empieza explicando el piloto de Benicàssim a Mediterráneo desde Japón.

Su debut se producirá el próximo 15 de abril en Okayama y, hasta entonces, Merhi hará los correspondientes test en ese mismo circuito y en el de Fuji, ya que se encuentra en el país nipón desde comienzos de este mes de febrero. Eso sí, antes de iniciar la temporada en el Super GT japonés, el benicense cogerá un avión que le llevará hasta Australia ya que ha sido citado para participar también en la primera prueba de la Super Fórmula 5000 con el equipo Garry Rogers Motorsport. «Estando ya en Japón me llamaron de Australia para participar en este campeonato; correré la primera carrera a ver qué tal va y ya veremos qué objetivo nos marcamos. Hay bastantes diferencias entre los dos campeonatos, pero intentaré adaptarme rápidamente», añade.

Merhi ya estuvo muy cerca de ganar las Tasman Series en 2021 y dejó muy buenas sensaciones, de ahí que no hayan dudado en volver a llamarle para iniciar el curso australiano. «Hace mucho que no compito en Australia y me tocará hacerme al coche y el circuito, pero intentaré hacerlo lo mejor posible. Hacer podio o ganar sería bueno porque el objetivo siempre es salir a ganar, pero veremos hasta dónde podemos llegar», reconoce a pocas horas de subirse al coche ya que la cita en Symmons Plains arranca este viernes y se alargará hasta el domingo.

Una intensa pretemporada

El piloto de Benicàssim, que compitió en la Fórmula 1 en 2014 y 2015, ha realizado una exigente puesta a punto para completar la temporada 2023. Ha estado ejercitándose en intensas sesiones en gimnasio y otras de karting junto a Carlos Sainz Jr., y sus sensaciones son buenas. «Este año estoy mucho más preparado porque el año pasado debuté en la segunda carrera y no había hecho ningún test; salí directamente a pista, y ahora tengo muchas ganas», confiesa.

Eso sí, en el Super GT de Japón no solo competirá contra los pilotos de otros equipos sino también con las marcas japonesas. «Es un campeonato complicado porque al ser japonés ayudan más a las marcas japonesas tipo Nissan, Toyota o Subaru, y toca pelearnos más, pero espero que el coche esté bien para poder optar al menos a victorias y podios. Estar en el top-5 sería buenísimo», concluye.