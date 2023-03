Siempre fue la madre del cordero del Caso Supercopa. O, al menos, una de las madres más importantes. Tanto Luis Rubiales como Gerard Piqué han negado siempre que la operación para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, investigada ahora por el juzgado de Primera Instancia número 4 de Majadahonda, hubiera generado pago alguno de la RFEF a Kosmos, la empresa del ex futbolista. Y sus enemigos nunca les han creído. ¿Con razón? Eso solo lo determinará el tiempo.

La postura que ambos defienden es que la RFEF firmó un contrato con la dictadura saudí, a través de la empresa pública SELA, y que esta a su vez llegó a un acuerdo con Kosmos para el pago de una comisión por servicios por intermediación. Pero que no hubo ni un euro cruzado entre ellos. Ahora la jueza, como se recoge en una providencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, quiere cerciorarse de que eso fuera en efecto así.

Un "mandato"

Como adelantó este jueves El Confidencial, la jueza ha reclamado documentación a Piqué, pero no alude a un contrato (palabra que no se menciona) como tal, sino a un "mandato" que el propio ex futbolista reconoció haber recibido por parte de la RFEF. Un "mandato" o autorización que desde la entidad que preside Luis Rubiales niegan, pues aseguran que "fue Piqué el que vino a nosotros con la oferta de Arabia, nosotros no firmamos nada con él".

El requerimiento parte de una frase de Piqué en la célebre rueda de prensa que ofreció a través de su canal de Twitch cuando comenzaron a desvelarse sus conversaciones con Rubiales y documentos sobre el acuerdo para llevar la Supercopa a Arabia. El ya retirado central aseguró, en un sola ocasión, que "la RFEF nos firmó un mandato en el cual nosotros podemos ir afuera a buscar posibles opciones para llevar la Supercopa de España", mencionando que hubo opciones alternativas a la saudí, como Miami.

No obstante, en esa misma rueda de prensa, el ya retirado futbolista dijo lo contrario en varias ocasiones, asegurando que no existía ningún tipo de acuerdo entre la empresa que preside y la Federación. Esa versión, la de que no existía ni mandato ni autorización ni nada, también la ha defendido en otras ocasiones.

Citando la única de sus declaraciones en sentido contrario, la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, presidida por Miguel Ángel Galán, que ejerce de acusación popular, solicitó al fiscal que, a su vez, instara a la jueza a que pidiera la documentación del presunto mandato. Tanto el fiscal como la jueza entendieron procedente la diligencia, que Piqué debe atender en un plazo de 10 días desde el 2 de marzo, fecha en la que se dicta la providencia.

Kosmos proponía por su cuenta a otros países la celebración en ellos de la Supercopa. Posteriormente, la labor de intermediación era la que se remuneraba en caso de que la operación se concretara, pero los pagos, según las versiones defendidas por Piqué y la RFEF, fueron de Arabia Saudí a Kosmos (por un montante de 24 millones de euros). "El contrato, si es que lo tiene, lo tiene con Arabia Saudí, no con nosotros. Con nosotros no hay nada firmado con Kosmos, ni con pagos ni sin ellos", remarcan desde Las Rozas.

Acceso a la contabilidad

La jueza, en todo caso, va a tener acceso durante el procedimiento a la contabilidad de la RFEF, en la que debería aparecer cualquier presunto pago que existiera a Piqué o a Kosmos. La Federación entregó esa documentación a la Fiscalía Anticorrupción y desde finales del año pasado está siendo investigada por la Intervención General de la Administración del Estado, un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda.

Una vez finalice dicho análisis, los funcionarios de la IGAE emitirán un informe a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, que investiga sobre los presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios denunciados. Esta jueza asumió el resto de causas que se habían abierto sobre hechos similares en otros juzgados de Madrid.