Una curiosa imagen captada por la televisión en los minutos previos a un Betis-Athletic disputado en el año 2014 abrió las especulaciones sobre una supuesta relación con el club vasco del colegiado que arbitrará el Athletic-Barça del domingo 12 de marzo, una designación que no ha sido bien recibida en el entorno azulgrana. En ella, unos aficionados del conjunto vasco desplegaban sus banderas en las gradas del Benito Villamarín. Una de ellas, la tradicional rojiblanca con el escudo del club vasco; la otra, la de la polémica, una bandera extremeña con los nombres de Higuera de la Serena —una peña del Athletic en Extremadura— y Gil Manzano (nacido en Don Benito).

El desenlace del encuentro amplificó el alcance y las suspicacias de esa curiosa imagen. El choque acabó 0-2 a favor del Athletic, con los béticos reclamando dos penaltis y acabando el partido con nueve jugadores sobre el terreno de juego.

Un año después

Tras aquel partido, Jesús Gil Manzano estuvo en la nevera y no volvió a dirigir al Athletic Club hasta que en mayo del 2015 el conjunto bilbaíno se enfrentó al Deportivo, en San Mamés. El equipo gallego se jugaba la vida en la pelea por evitar el descenso a Segunda División y los bilbaínos tenían en juego asegurar una plaza para competiciones continentales. El empate in extremis de los coruñeses —por delante muchos minutos— no gustó a su entrenador de entonces, Víctor Sánchez del Amo, que salió cabreado a la rueda de prensa: «Estamos indignados con el árbitro, nos están tomando por tontos», debido a un gol anulado por Gil Manzano a Bergantiños.

Los marcadores

Pero, más allá de los rumores alimentados por aquella imagen del 2014, en el Barça se considera que el Comité Técnico no ha tenido demasiado 'tacto' al designar al extremeño para el Athletic-Barça. Gil Manzano volverá a encontrarse, nuevamente, con Robert Lewandowski, que fue castigado con tres partidos por tocarse la nariz –en un gesto, según explicó el delantero, dirigido a Xavi, no al colegiado– tras ver su primera tarjeta roja como azulgrana en un Madrid-Barça. Posteriormente, ambos protagonistas ya se encontraron en el Camp Nou en el encuentro copero ante la Real Sociedad, por lo que no será el primer reencuentro.

Tras la polémica sanción que sufrió el delantero polaco, Gil Manzano volvió a estar en el ojo del huracán en la jornada 23, durante el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid, con la polémica expulsión a Ángel Correa en el minuto 64 del partido.