En la improvisada sala de prensa de Stramford Bridge en la que comparecen los protagonistas en la previa del Chelsea - Real Madrid de Champions, que no es la misma a la que concurren los técnicos al final de los partidos, hay dos cosas que llaman la atención por encima de todo. La falta de enchufes, lo cual convierte a las regletas en objetos de un valor incalculable, y las fotos que adornan esta sala que durante los partidos las personalidades y los patrocinadores son agasajados. Hay cuatro imágenes y en tres de ellas aparece José Mourinho.

En esta sala comparecieron Carlo Ancelotti y Eder Militao para hacer un análisis del partido de vuelta que medirá al Real Madrid con el Chelsea este martes a las 21:00 horas. El brasileño, central de físico exuberante, muestra ante los micrófonos un perfil muy diferente. Un hilo de voz tenue dificil de percibir que acompaña de su eterna sonrisa y de un discurso discreto. Militao habló de sus claves "concentración, escuchar a los compañeros y al mister y ahora trabajar para mantener ese nivel". El brasileño dejó claro que "será otro partido de difícil y tendremos que jugar a ganar. Si bajamos la intensidad lo pasaremos mal. No podemos fallar y tenemos que entrar con la misma actitud del partido del Bernabéu".

Ancelotti es lo contrario. Su voz poderosa y su dominio de la escena hace que gobierne con naturalidad las ruedas de prensa, en las que utiliza la ironía cuando lo cree conveniente y siempre destila un profunda respeto por los rivales, como ocurrió también ante la alfombra azul de la sala Club del Chelsea. El italiano comenzó advirtiendo que "en este club tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. No es ganar siempre, es competir. Y vamos a competir porque tenemos la suerte de jugar estos cuartos y si llegamos a semifinales lo haremos. Este año lo hemos hecho bien".

Historia del Real Madrid

Carletto, que suma cuatro semifinales en cuatro años y dos títulos con los blancos, también se refirió a la responsabilidad que tiene sobre sus hombros como técnico del Real Madrid: "Este club es el rey de la competición y no sotros somos una parte de la historia de este club que ha ganado 14 veces la competición. Nos gustaría seguir haciendo grande al club". El técnico apuntó que "llegamos muy bien a este partido, muy motivados. Como siempre. Es un partido importante, debemos jugar un partido completo. Nos quedan 90 minutos todavía de este eliminatoria".

Sobre el once que se está repitiendo en los partidos importantes, Ancelotti quiso dejar claro que "un día puedo pensar que tengo un once titular y un día los que no juegan lo hacen bien y te cambian la idea. Lo hacen mucho. Pensar solo en once es faltar al respeto a los demás". Sobre la falta de oportunidades en el once de Nacho, Asensio o Ceballos se limitó a decir que "a todos los que no son titulares les debe afectar no jugar".