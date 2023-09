Las jugadoras han hablado. Lo pueden decir más alto, pero no más claro. 21 de las 23 campeonas del mundo, en un comunicado firmado por 39 futbolistas, han exigido una limpieza profunda en la Federación Española de Fútbol, tras ya haber comunicado al estamento federativo que no son seleccionables para jugar con el combinado español. Sin embargo, no todas las que conquistaron el Mundial en Australia y Nueva Zelanda han firmado el escrito: Athenea del Castillo y Claudia Zornoza, quien ha anunciado su retirada de la selección, han decidido no formar parte. Tras la publicación del texto, la Federación retrasó, sin hora asignada, la rueda de prensa y presentación de Montse Tomé como seleccionadora, donde tenía que dar a conocer la lista para los partidos de la Nations League, clasificatorios para los próximos Juegos Olímpicos de París.

"Creemos firmemente que se requieren cambios contundentes en los puestos de liderazgo de la RFEF y, en concreto, en el área del fútbol femenino", inciden en el escrito. "Todas estas personas entendemos que deben estar lejos del sistema que debería protegernos y que por desgracia se aleja mucho de una sociedad avanzada", relatan las futbolistas en un comunicado donde han detallado los cinco puntos que demandan para volver a vestir la camiseta de la selección: una reestructuración del organigrama de fútbol femenino, así como del gabinete de la presidencia y de la secretaría general, la dimisión del presidente de la RFEF (refiriéndose a Luis Rubiales, ya dimitido), una reestructuración del área de comunicación y marketing y también de la dirección de integridad. #SeAcabó pic.twitter.com/tV49CkOq4F — Alexia Putellas (@alexiaputellas) 15 de septiembre de 2023 Las futbolistas dicen no sentirse respetadas ni en un "lugar seguro". Llevan años aguantando comentarios y comportamientos irrespetuosos y, con estas demandas, reiteran la necesidad de provocar una reestructuración completa que garantice su profesionalidad y tranquilidad. "A día de hoy, tal y como hemos transmitido a la RFEF, los cambios que se han producido no son suficientes para que las jugadoras se sientan en un lugar seguro, donde se respete a las mujeres, se apueste por el fútbol femenino, y donde podamos dar nuestro máximo rendimiento", reclaman. "Las jugadoras de la Selección Nacional Absoluta, recientes campeonas del mundo, asi como sus compañeras, desean manifestar, tal y como lo hicieron el 25 de agosto de 2023, su enorme descontento tras los hechos acontecidos en la entrega de medallas en la Copa Mundial femenina y la posterior asamblea extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol. Los hechos que desgraciadamente todo el mundo ha podido ver no son algo puntual y van más allá de lo deportivo. Ante estos actos debemos tener tolerancia cero, por nuestra compañera [Jenni Hermoso], por nosotras y por todas las mujeres", comienza el comunicado difundido por las jugadoras. "Tras varias semanas después de lo ocurrido, se quiere poner en conocimiento público la realización de diversas reuniones con la RFEF en las que se ha expresado de manera clara y contundente por parte de la plantilla los cambios que entendemos que son básicos para poder avanzar y llegar a una estructura que no tolere ni forme parte de hechos tan denigrantes. Las jugadoras de la selección española en todo momento hemos tenido una actitud abierta al diálogo. Los cambios especificados a la RFEF se basan en la tolerancia cero ante esas personas que desde un cargo dentro de la RFEF han tenido, incitado, escondido o aplaudido actitudes que van contra la dignidad de las mujeres", añaden. ¿Por qué Athenea del Castillo y Claudia Zornoza no firman el comunicado de las futbolistas? "Las futbolistas de la selección española somos jugadoras profesionales, y lo que más nos llena de orgullo es vestir la camiseta de nuestra selección y llevar a nuestro país siempre a los puestos más altos. Por ello, creemos que es el momento de luchar para mostrar que estas situaciones y prácticas no tienen cabida en nuestro fútbol ni en nuestra sociedad, que la estructura actual necesita cambios, y lo hacemos para que las próximas generaciones puedan tener un fútbol mucho más igualitario y a la altura de lo que todos merecemos", concluye el texto de las internacionales. El escrito lo firman 21 de las 23 campeonas del mundo, así como 12 de 'las 15' que se quedaron fuera del Mundial, y las jugadoras que formaron parte de la prelista de la cita mundialista. La lista completa es la siguiente: Ivana Andrés, Jana Fernández, María Isabel Rodríguez, Aitana Bonmatí, Patricia Guijarro, Oihane Hernandez, Olga Carmona, Alba Redondo, Lola Gallardo, Alexia Putellas, Nerea Eizagirre, Ona Batlle, Catalina Coll, Salma Paralluelo, Ainhoa Moraza, Rocío Gálvez, Enith Salón, María León, Sandra Paños, Esther González, Teresa Abelleira, Claudia Pina, Elena Lete, Irene Paredes, Irene Guerrero, Fiamma Benítez, Amaiur Sarriegi, Jennifer Hermoso, Inma Gabarro, Leila Ouahabi, Eva Navarro, Laia Codina, Laia Aleixandri, María Pérez, Marta Cardona, Lucía García, Mariona Caldentey, Maite Oroz y Andrea Pereira.