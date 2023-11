Fútbol provincial | El Vinaròs CF y su efecto trampolín

Vinaròs es una plaza fuerte dentro del fútbol provincial. El equipos langostinero fue el primer club castellonense en militar en Segunda B, de la que fue equipo fundacional de la misma. No obstante, lejos quedan las campañas en las que los del Baix Maestrat infundían respeto en Tercera División, ya que el equipo albiazul lleva dos décadas alejado de las categorías nacionales. En estos últimos 20 años, el Vinaròs ha vivido varios descensos a Primera Regional; incluso a Segunda Regional, a la que cayó inmerso en diversos problemas tanto de índole económica como institucional y social.

Sin embargo, una nueva directiva ha llegado con ganas de honrar el pasado de la entidad en el presente para volver a ser grandes en el futuro. El nuevo equipo directivo, de la mano del presidente Víctor García, se encontraba en un momento de verdadera proyección a su llegada. El crecimiento que ha experimentado el club, a lo largo de los últimos cuatro años, se produce, entre otras cosas, por el incremento de una masa social que se ha sumado y ha apostado por un proyecto ambicioso. Un proyecto impulsado por una junta que ha depositado mucha dedicación e ilusión en reconstruir un club dentro del margen de la sostenibilidad, recuperando el fútbol formativo y posicionándolo en el eje de su éxito y futuro.

Sostenibilidad y unión

La motivación de la directiva actual pasa por impulsar la idea de club sostenible y participativo, sirviéndose del mismo como medio idóneo para unir a los socios y simpatizantes con un mismo sentimiento compartido. Por otro lado, la formación de jugadores de la zona, desde el punto de vista educativo y deportivo, inculcando los valores propios de un espacio tan sano como lo es el deporte, es otro de los pilares sobre los que se asientan las líneas a seguir. La gestión actual de la entidad ha hecho olvidar los años oscuros del equipo en Segunda Regional, acuciado por una grave situación económica. Actualmente, el club luce una estructura financiera totalmente saneada y sostenible que le permite mantenerse en Primera FFCV.

Con uno de los mejores escenarios de las últimas décadas a nivel institucional, social y económico, la meta de la entidad pasa por tratar de ascender de categoría. Para armar un proyecto de ascenso, el club trabaja desde la transparencia y la cercanía con los jugadores, cuerpo técnico y padres de aquellos niños que han depositado su ilusión en el proyecto formativo. Eso sí, sin obviar un buen trabajo interno y en equipo liderado por una óptima coordinación.

En el seno de la entidad no se esconden: el objetivo del club siempre ha sido situarlo lo más arriba posible, especialmente atendiendo a su condición de equipo centenario y de los más históricos de la Comunitat Valenciana. En la presente campaña, la meta pasa por mantener al equipo en los puestos privilegiados de la clasificación, competir bien y desplegar buen juego que encandile y anime aún más a los aficionados a seguir vibrando con el conjunto que dirige Javi Celma.

Precisamente, la importancia de la masa social es capital, de ahí que la reactivación de la afición ha sido uno de los pilares sobre los que se viene asentando el actual proyecto del club albiazul.

Cara al futuro, el club, en su afán ambicioso --pero también realista-- pretende seguir creciendo en todos los ámbitos. Todo ello dentro de los límites posibles, pues la política de la actual junta directiva es mantenerse y progresar con fondos propios, junto a aportaciones de socios y colaboradores de la entidad.

A diferencia de lo que ha sucedido en otros instantes de la historia reciente del Vinaròs, la actual directiva del club de la comarca del Baix Maestrat no quiere hipotecar su presente y, en consecuencia, también su futuro por afán impulsivo. Los vinarocenses pretenden mantenerse firmes y exprimir todos los activos positivos de los que ya disponen actualmente.

Recuperar su estatus

Con todo, la historia del Vinaròs está marcada a fuego por su paso por Segunda B (a finales de los años 70), así como por Tercera División (en las dos últimas décadas del siglo XX e, incluso, comienzos del actual). Es por eso que la junta vinarocense trabaja para afianzar una base que en un futuro pueda proyectar un crecimiento para hacer algo grande. No obstante, no valdrá únicamente con realizar un gran trabajo, si no viene acompañado por una colaboración en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista económico como desde la faceta deportiva.

De El Cèrvol a la Ciutat Esportiva

Vinaròs fue una plaza fuerte dentro del fútbol provincial. Y quiere volver a serlo. El club está trabajando para devolver a la entidad donde se merece tras sanear económicamente al club. Los añejos goles en El Cèrvol, en categoría nacional, deben tener su continuidad en la moderna Ciutat Esportiva. La unión de directivos, técnicos, jugadores, aficionados y todo el conglomerado de miembros que forman parte de la cantera, puede devolver los años de gloria al club.