Orpesa se vistió de corto este domingo para que cerca de 250 runners disfrutaran de la sinergia entre mar y montaña que ofrece la Cursa de Muntanya Serra d’Orpesa, la cual, en su edición 2023 afrontó dos modalidades: el Trail CMSO 2023, de 24K y +780m, así como el Sprint CMSO 2023, de 12K y +425m.

En la prueba reina, el Trail CMSO de 24K, Miguel Mendoza, corredor independiente, se proclamó ganador absoluto, parando el crono con un tiempo de 1:51:37 horas, siendo recibido en meta por la concejala de Deportes de Orpesa, Sonia Bellés. Tras él, segundo entró Gerard Morgado (1:52.53 horas) y tercero fue Manuel Marín (1:53.18 horas).

En categoría femenina, Alba Cebrián (Atletismo Celtíberas) ganó con 2:06.59 horas, por delante de Sandra Lafuente (2:14.58h) y Trini Martínez (2:18.55h).

La prueba Sprint

A su vez, paralelamente se disputó la prueba corta, la Sprint CMSO 2023, de 12 kilómetros y +425 metros de desnivel, que reunió a 130 runners. En categoría masculina el ganador fue Adrián Escrig (Best of You), con 53.18 minutos, seguido por Iván Portolés (Club Atletismo Almassora), 2º con 54.24 minutos, y Marc Carbó (independiente), 3º con 55.46 minutos.

En cuanto a las féminas, Tamara Mondragón (Trail Uxó) se impuso con 1:10.23 horas; segunda fue Elisa Margaritova (Trail Running Almassora), con 1:12.19 horas y tercera Rosa Agut (Alqueries Running), con 1:15.20 horas.