La última jornada del año 2023 no contó con victoria provinciales en su primer acto. En el derbi entre Soneja y Burriana los dos equipos se anularon y los goles no hiceron acto de presencia, al final, reparto de puntos entre los del Alto Palancia, que siguen en la zona media-alta, y los celestes, que podrían caer a zona de descenso si no se producen resultados afines. Por su parte, el Roda no pudo sumar en su último envite en casa y perdió, eso sí, ante un sólido líder.

CD Soneja 0-0 CD Burriana Soneja y Burriana disputaron un derbi intenso al que no asistieron los goles. Ambos gozaron de ocasiones para llevarse los tres puntos, los celestes en el primer tiempo y locales en el segundo. Sonejeros y burrianenses comenzaron el encuentro con mucho respeto y poca verticalidad, algo que redundó en pocas aproximaciones a las porterías. La primera ocasión de gol no llegó hasta prácticamente la primera media hora de encuentro, cuando Albert cercó la meta local, pero su remate no encontró portería por poco. Con el paso de los minutos el cuadro de Óscar Calleja dio un paso hacia adelante y rozó el 0-1 en un mano a manos de Quique Bernat con Navarro, pero el meta local le rebañó el esférico para salvar a la escuadra dirigida por Llopis. Al filo del descanso se animó el duelo, con otras dos oportunidades, una por equipo, primero la segunda de Quique Bernat y, acto seguido, la única del Soneja, en un tiro de Luis que se fue desviado. En la segunda mitad se mantuvo un contexto equilibrado aunque poco a poco los locales pasaron a hacerse con la posesión el balón, no obstante, el equipo de Óscar Calleja genera aproximaciones al arco sonejero mediante amenazantes contragolpes. La intensidad seguía en El Arco con dos equipos que, con sus armas, querían despedir el año con victoria. La mejor oportunidad del segundo acto la tuvo Traver, con un tiro que atrapó Rafa. Los del Palancia apretaron en la recta final pero nadie pudo deshacer el empate sin goles en el derbi. CD Roda 0-2 Elche Ilcitano El Roda cerró el 2023 con una derrota ante el líder, el Ilicitano, que venció con un doblete de Iomar. Tenía un empresa complicada ante el líder la escuadra gualdinegra, así se previa y a los once minutos se encargó de confirmarlo Iomar, al inaugurar el marcador con una gran definición. El Roda trataba de generar peligro pero sus ataques no encontraban rematador. Sin embargo, los ilicitanos pudieron duplicar su ventaja en una doble ocasión clarísima. A los de Martínez les costaba y no fue hasta la recta final del primer acto cuando Meseguer y Cosme crearon peligro. Tras el descanso el Roda mereció más, generó ocasiones, las más claras de Agudo y Cosme, pero en una contra Iomar hizo el segundo para un Ilicitano que terminó con diez . Castellón B y Villarreal C se miden a At. Levante y Silla este domingo El Castellón B despide el año 2023 ante el exigente Atlético Levante en el Javier Marquina (12 h). El equipo de Alejandro Jiménez quiere dar continuidad a la buenas sensaciones mostrados en las últimas jornadas, cuya guinda fue el importante triunfo en Burriana. Por su parte. El filial azulgrana suma nueve puntos de los últimos quince y necesita seguir sumando en plena pugna por la zona de promoción. Por su parte, el Villarreal C, sin Jandro en el banquillo, fichado por el Amorebieta, visita al Silla (12.15 h) en un duelo directo por la salvación, hacer bueno el punto contra el Patacona, la meta ante el colista.