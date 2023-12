Si vas andando por Benicarló y preguntas por José Miguel Cornelles puedes generar confusión, ya que dicho apellido es bastante común en la localidad del Baix Maestrat. Pero si con quien te cruzas le dices que te refieres a Moncho y lo asocias al baloncesto, no hay ningún tipo de dudas. «¡Home, clar! Moncho, el del bàsquet», es lo más normal que te diga. Pero Moncho no solo es el del bàsquet, es un portento físico que tras dejar el baloncesto en activo, «de tant en tant», como él mismo dice, le da por hacer una carrera de trail running... y la gana o hace podio, «i aixó que no entreno quasi mai».

Ese es Moncho, la humildad por bandera, la bondad en estado puro. Un currante que ama el baloncesto y que lleva toda una vida en el Club Baloncesto Benicarló. A sus 46 años, este benicarlando de pro puede presumir de haber sido jugador de la base, del primer equipo, entrenador de la cantera e incluso del primer equipo, siendo incluso el artífice desde el banquillo de ascenso de Preferente a categoría Autonómica en la temporada 2015/16, la cual empezó junto Jorge Lara y terminó con él al frente en solitario.

Desde provincial a la élite

Desde aquella temporada el CB Benicarló ha ido encadenando ascensos: en la 2016/17 subió de Autonómica a Primera Nacional, en la 2017/18 escaló hasta la Liga EBA y tras la 2018/19 el equipo se plantó en LEB Plata, donde milita desde la 2019/20.

Releva a Enrique Besalduch

Benicarló vive su época más gloriosa en cuanto a baloncesto, coincidiendo con los 15 años que ha estado en la presidencia Enrique Besalduch, quien el pasado 11 de octubre dimitió como presidente por motivos éticos, al ser nombrado concejal de Deportes del Ayuntamiento de Benicarló.

Con Besalduch en la presidencia se ha producido un crecimiento progresivo del CBB de ser totalmente amateur con solo 77 jugadores y 5 equipos de cantera, a contar ahora con más de 300 jugadores y 23 conjuntos, y un primer equipo en LEB Plata y con aspiraciones de ascender a LEB Oro.

«Pues me eligieron por unanimidad por mi vinculación al club», explica a Mediterráneo Moncho entre risas, que desde octubre es el nuevo presidente de la entidad cadufera. Aunque al cargo ha llegado casi por accidente, teniendo claro que nadie más se quería poner al frente, la década que lleva como dirigente le avala. «Casi diez años hace ya que soy directivo, y haciendo de todo. He entrenado a infantiles, cadetes e incluso al primer equipo, y ahora me encargaba fomentar el baloncesto en los colegios del pueblo, de la logística del primer equipo y de la búsqueda de patrocinadores», dice.

Bonito desafío

Moncho no ha dejado de ser Moncho pese a su nuevo cargo. «Yo me siento en la grada, donde siempre. En el palco no me verás», dice entre sonrisas. Cornelles tiene muy claro que él trabaja por y para el club, siguiendo con su perfil bajo.

Ahora, cogiendo el testigo de Besalduch y de Salva (Fernando Salvador), otro mítico del baloncesto en el Baix Maestrat, y junto a su inseparable Eloy Bayarri, el nuevo vicepresidente, es consciente de que pueden «vivirse cosas muy bonitas a través del baloncesto en Benicarló».

«Hablar de ascenso son palabras mayores, pero vamos a pelear por llegar lo más lejos posibles», explica ilusionado, ya que el CBB es 3º tras la primera vuelta en el grupo Este de LEB Plata, a dos victorias del líder. «Por trabajo, ilusión y dedicación no será», palabra de Moncho.