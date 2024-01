Dos victorias, otros tantos empates y una dolorosa derrota, ese el balance de los equipos de la provincia de Castellón en la 16ª jornada del Grupo VI de Tercera Federación. El Roda venció al Silla por 3-0 en la Ciudad Deportiva Pamesa, primer triunfo en casa del curso, mientras que el Villarreal C también consiguió los tres puntos al derrotar al Rayo Ibense por 2-0 en el Mini Estadi. Por su parte, el Soneja, que cesó este sábado a su técnico Ramón Llopis, igualó ante el Utiel en El Arco (1-1), tablas también firmó el Burriana en su visita a San Vicente del Raspeig, donde empató sin gol contra el Jove Español. Por último, el Castellón B sufrió un duro correctivo a manos del intratable líder de la liga, el fiial del Elche, que se llevó el gato al agua en el Javier Marquina por 2-5.

CD Roda 3-0 Silla CF

Por fin cayó la primera victoria local del Roda esta temporada. Se hizo de rogar, pero llegó... y de manera contundente frente a un animoso Silla, que solo opuso resistencia hasta que llegó el 2-0 de limpio testarazo del espigado delantero Marc Cosme, autor también del primer tanto. Hasta la fecha, entre unas cosas y otras, el triunfo en la Ciudad Deportiva Pamesa se le resistió a la escuadra vila-realense. Míchel Maestro, ya en la recta final, sentenció la contienda con el 3-0 definitivo, todo en una recta final en la que los valencianos jugaron cos nueve futbolistas debido a las expulsiones de Keita y Josevi. El Roda era uno de los peores equipos como local este curso. Sus siete encuentros se habían saldado con cuatro empates y tres derrotas. Ahora, los de la Plana ya lucen la primera victoria en el Pamesa de la temporada. Lejos de casa, los vila-realenses sí que habían sido bastante más fiables.

CD Soneja 1-1 CD Utiel

El Soneja lo tuvo todo a favor para sumar los tres puntos en El Arco, pero al final se le escurrió el triunfo en la recta final del duelo frente a un Utiel que nunca dio el brazo a torcer. Sin goles acabó un primer tiempo donde los visitantes se quedaron con 10 en el minuto 44. En la segunda parte, un golazo de Álvaro Traver adelantó a los del Alto Palancia. Los visitantes, jugando en inferioridad, nunca perdieron la cara al partido. Llegó la expulsión del central local Chus Silvestre en el minuto 85... y de esa acción nació el empate, firmado por un futbolista que saltó de refresco como David Pérez. Ramón Llopis, entrenador del Soneja, fue despedido.

📯OFICIAL | Ramón Llopis deja de ser el entrenador del CD Soneja.



El CD Soneja quiere agradecer a Ramón su etapa y sus éxitos conseguidos por la entidad.



Así mismo, le desea muchos éxitos en su carrera profesional y la mejor de las suertes en el futuro.#PalletsCastillo 🪵 pic.twitter.com/YnTaOspaja — CD Soneja. 💯🧡 (@CDSONEJA) 13 de enero de 2024

CF Jove Español 0-0 CD Burriana

El Burriana cazó un punto en el campo del Jove Español , una de las grandes sensaciones de la temporada en el Grupo VI de Tercera Federación, y tiene que dar gracias a su portero Rafa Soriano que, además de parar un penalti, realizó cuatro grandes paradas para llevar un merirtorio y trabajado punto en su objetivo de conseguir la permanencia en la categoría. El cuadro alicantino tuvo llegada y pegada en la portería celeste, en la que estrelló un balón en la madera, pero el conjunto dirigido por Óscar Calleja se defendió con uñas y dientes para puntuar en la Ciudad Deportiva de San Vicente del Raspeig.

¡Un muro inexpugnable! 🧱



🎥💙 | Nuestros once guerreros se vaciaron en el campo y nos traen un valioso punto para casa, aunque también pudieron ser tres.#BurrianaHaTornat #JoveEspañolBurriana pic.twitter.com/99wfaXnCUY — CD Burriana Oficial (@CDBurriana) 14 de enero de 2024

Villarreal CF C 2-0 UD Rayo Ibense

El Villarreal C de Albelda consiguió su primera victoria al superar al Rayo Ibense con goles de Álex Jiménez, de penalti, y Matos en propia meta. El duelo no se cacterizó por sus ocasiones de gol en el primer acto, pese a que los locales fueron los que llevaron la voz cantantye. Pero fue en la recta final cuando al Villarreal C se le abrieron las puertas del gol. Facu Viveros fue derribado en el interior del área, penalti claro. El ariete Álex Jiménez asumió la responsabilidad de transformar la pena máxima, algo que consiguió engañando al meta en el último minuto del primer tiempo. En la segunda parte el choque se decantó totalmente del lado local. El equipo de David Albelda fue deliberadamente superior a un Rayo Ibense que trató de achicar agua y cerrar espacios como buenamente pudo. Además, esa puesta en escena de los groguets terminó propiciando el 2-0 en el minuto 11 de la reanudación, en un centro de Hinojosa, desde la banda izquierda, que terminó introduciéndose en su propia portería, en el intento de rechazar el esférico, el zaguero José Manuel Matos.

¡SÍ, SÍ, SÍ, LA PRIMERA YA ESTÁ AQUÍ ✅!



Los de @dalbelda vencieron por 2-0 al Rayo Ibense en el Mini Estadi 💪



⚽️ Álex Jiménez (p)

⚽️ Propia puerta (tiro de Hinojosa) pic.twitter.com/wVEem9vYqC — Cantera Grogueta (@CanteraGrogueta) 14 de enero de 2024

CD Castellón B 2-5 Elche Ilicitano

Pese a la derrota final, el filial albinegro comenzó el partido con buen pie, avanzándose en el marcador a los cinco minutos, con un penalti transformado por Germán. No obstante, la alegría duró muy poco en el Javier Marquina, y es que tan solo tres minutos después Bakary igualó en una acción a balón parado. Por si fuera poco, en el ecuador del primer tiempo llegó el 1-2, obra de Iomar de penalti. Tras el descanso Jesús marcó el 1-3 desde el centro del campo. Sin embargo, el filial no bajó los brazos y recortó diferencias con una diana de José Ruiz, pero fue un espejismo, tres minutos después Iomar sentenció mientras que Jesús cerró el marcador con el 2-5.