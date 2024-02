Si hace dos semanas los cinco representantes provinciales en esta categoría perdieron sus partidos, en esta los cinco levantaron los brazos en señal de victoria. Los más trabajados fueron los del Castellón B ante el Rayo Ibense y del Burriana en Torrellano. Su delicada situación requería el triunfo. Remontó el Roda ante el Acero; y Soneja y Villarreal C también sonrieron.

Castellón B – Rayo Ibense (2-0)

¿No hay mal que cien años dure? Pues casi. El Castellón B, en tres minutos de inspiración, pero insistiendo e insistiendo desde el primer minuto de partido, acosó a un Rayo Ibense en busca de sumar los tres puntos y dejar atrás una penosa racha de seis partidos consecutivos sin ganar. En el minuto 80 Germán Lidón y en el 83 Iker Punzano llegaron los goles para paliar la situación clasificatoria.

En la primera parte, los muchachos de Alejandro Jiménez ya merecieron cobrar ventaja en el marcador. Apretaron a un rival agazapado. En el minuto 38, el ariete ondense Iker Punzano estrelló un balón en el larguero. Tras el descanso, siguió la misma tónica. David de la Víbora tuvo el 1-0, pero no acertó. Sí que en la recta final primero Germán Lidón y después el propio Iker Punzano asestaron los golpes mortales al Rayo Ibense.

El triunfo no saca al Castellón B del descenso, pero sí que le acerca a un punto de la permanencia. El próximo domingo a las 12.00 horas visitará al Roda en Pamesa.

Castellón B: Joan Salvá; Álex Pons (Núñez, min. 60), Luca Martín, Mauro Costa, Germán Lidón, José Ruiz (Víctor Ferrando, min. 69), De la Víbora (Goñi, min. 78), Jozhua (José Albert, min. 60), Iker Punzano, Izán Llinares y Sergio Miñana.

Rayo Ibense: Alfredo; Bryan, Javi (Tomás, min. 59), Adrián, Iván Berbegal, De los Santos (José, min. 73), Dessca, Alex, Montava (Laosa, min. 73), Álex Santos (Iván Collado, min. 69) y Dante.

Goles: 1-0. Min. 80: Germán Lidón. 2-0. Min. 83: Iker Punzano.

Árbitro: Pablo González del Rey (Valencia). Amonestó al local José Albert; y a los visitantes Bryan, Javi y Dante.

Villarreal C – Atzeneta (4-3)

Partido loco que acabó con ajustada victoria para el Villarreal C frente a un Atzeneta que no está atravesando su mejor momento. Tras gozar de dos buenas ventajas en el marcador (3-1 y 4-2) el gol de Héctor en el descuento le dio toda la emoción del mundo. Pero no hubo tiempo para mucho más. Tres puntos muy trabajados para el equipo de David Albelda que, al menos, en su campo es un conjunto mucho más fiable.

Villarreal C: Adrián Suárez; Vique, Alejandro Alcira, Antón, Fran Tafalla, Sergio Hinojosa (Segura, min. 67), Richard (Ludo, min. 87), Facundo, Adri Ruiz (Enric Martínez, min. 72), Giovanni y Pau Cabanes (Unax, min. 72).

Atzeneta: Iker; Ferrán, José Ballester, Josep Seguí (Pablo Almendros, min. 58), Adrián Domínguez (Borja Escanda, min. 58), Mario, Brandon (Yasine, min. 85), Luis Pascual (Iván García, min. 66), Carlos Carrasco, Leonardo (Adri Gomis, min. 85) y Héctor.

Goles: Min. 4: Iker (pp). 1-1. Min. 10: Adrián. 2-1. Min. 49: Pau Cabanes. 3-1. Min. 64: Pau Cabanes. 3-2. Min. 83: Pablo. 4-2. Min. 90. Unax. 4-3. Min. 95: Héctor.

Árbitro: Octavio Herranz Monje (Camp Morvedre). Amonestó a Alcira, Tafalla y Facundo; y a los visitantes Ballester, Pablo, Adrián, Brandon, Luis Pascual y Héctor.

Acero – Roda (1-2)

Iván Agudo consumó la remontada del Roda en el campo del Acero. Fue todo en la recta final, con dos postreros goles. Los tres que se vieron en El Fornás se dieron en la segunda parte. Víctor Juliá adelantó a los porteños en el minuto 59. Luego, de falta directa, Charlie Meseguer puso la igualada. Y en el minuto 81 el extremo Iván Agudo puso el 1-2 final.

Acero: Charly; Paco, Mikel Lois, Pablo Sánchez, Álex Guillén (Dean, min. 84), Álvaro, Javi Martí, Adrián Morón. Víctor Juliá, Ginar (DaniSánchez, min. 70) y FerránGiner.

Roda: Jorge Rives; Ramos, Galas, Rafa Ríos (Iván Agudo, min. 70), Meseguer, Aaron Gallego, Borja Rubio (Marzá, min. 90), Cosme, Prera (Maestro, min. 78) y Coto (Cristian, min. 70).

Goles: 1-0- Min. 59: Víctor Juliá. 1-1. Min. 78: Charlie Meseguer. 1-2. Min. 81: Iván Agudo.

Árbitro: Blasco Miquel (Valencia).

Campo: El Fornás.

Torrellano – Burriana (0-1)

Valió la pena esperar hasta el final. El Burriana se llevó los tres puntos del campo del Torrellano gracias a un postrero gol anotado por Juan López en el minuto 78. Más de dos meses sin ganar y esa mala racha se rompió en tierras alicantinas. Un triunfo que se espera que suponga una inyección de moral para los muchachos de Óscar Calleja.

Torrellano: José Juan, Carlos Martínez, Cerdán, Palmera, Jony Ñiguez, Caleb, Guerra (Felipe, min. 76), Juan Ramos (Danno, min. 70), Park, Manu Vicent y Avelino (Eteme, min. 35′).

Burriana: Rafa, Prats, Albert, Chumi, Alberto, Molés (Luis, min. 89), Juan López (Txema, min. 84′), Bernat (Monto, min. 22), Palmer, Guimerà (Iván, min. 89), Piquer.

El gol: 0-1. Min. 79: Juan López.

Árbitro: Esteban López (Alicante).

Campo: Municipal del Torrellano.

Soneja – Silla (2-1)

Y ocho jornadas después el Soneja volvió a ganar. Lo hizo con justicia, con suspense y después de darle la estocada final al rival en el minuto 87 por mediación de un extraordinario delantero que no pudo haber tenido el mejor estreno con la escuadra del Alto Palancia. Y es que los taronja hicieron un buen partido que al final se tradujo en tres puntos de oro para huir de los puestos de descenso.

El encuentro no pudo arrancar mejor para el Soneja porque el goleador Adama Sangare apenas necesitó de ocho minutos para poner el 1-0, con el que se llegó al descanso. Nada más empezar el segundo tiempo Álvaro Traver no acertó en el uno contra uno con el portero. En el minuto 82 Javi Burriel puso las tablas en el marcador. Pero aún había tiempo para más. Uno de los últimos fichajes de invierno, Brian Triviño, que entró en el campo en el minuto 64, firmó el 2-1 definitivo cuando se cumplía en el minuto 87.

Soneja: Chanza; Luis, Panadés, Boix (Héctor, min. 64), Ricardo Ramírez, Vinicius, Lucas, Álvaro Traver (Brian Triviño, min. 64), Diego Castaño (Lasande, min. 84), Adama (Elliott, min. 89) y Lauren.

Silla: Felipe; Vicente Castillo, Jorge Barragán, Mateo Tabares (Sami, min. 62), Josevi (Hamza, min. 76), Rulo, Jared (Ubach, min. 66), Javi Burriel, Keita, Vicente Meca (Galindo, min. 79) y Peiró.

Goles: 1-0. Min. 8: Adama. 1-1. Min. 82: Javi Burriel. 2-1. Min. 87: Brian Triviño.