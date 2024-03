El 'pianista' Camavinga no suelta prenda sobre Mbappé y se queja de Gil Manzano: "Fue algo muy raro"

Hace prácticamente 100 días que el Real Madrid no juega un partido de Champions en el Santiago Bernabéu, por lo que la vuelta de los octavos ante el RB Leipzig es un aliciente en sí mismo. En la previa al duelo al que los de Carlo Ancelotti llegan con la ventaja del 0-1 logrado en Alemania ha comparecido en sala de prensa Eduardo Camavinga. El francés, que formó con Kroos y Valverde en la ida, ofreció una rueda de prensa distendida, donde hubo varias preguntas sobre Mbappé, su compañero en la selección francesa y, posiblemente, en el Real Madrid la próxima temporada.

"¿Te vuelvo a decir la verdad con Mbappé?"

"¿Quieres que te diga la verdad? Mbappé es un jugador del PSG al que voy a respetar. No he hablado con él, esa es la verdad". Y con ese soniquete se movió durante toda su comparecencia. "¿Te vuelvo a decir la verdad? No sé qué va a hacer la próxima temporada". Hubo una tercera vez. "¿Te digo de nuevo la verdad? Cuando voy con la selección francesa solo voy a disfrutar. Si hablo con Mbappé, no voy a decir nada", despejó, con una sonrisa en la boca que le acompañó durante toda su intervención.

Camavinga también fue interpelado por el último partido de Liga frente al Valencia, que terminó de forma abrupta debido a un gol no concedido por Gil Manzano. "Yo no entendí la sanción a Bellingham. ¿Sobre la última acción? ¿Tú has visto lo que pasado? Es una cosa muy rara. Nunca había visto esto en el fútbol", defendió un jugador que desveló uno de sus talentos ocultos: tocar el piano, pasión por la música que comparte con Tchouaméni, su gran aliado en el vestuario del Real Madrid.

El mejor aliado de Tchouaméni en su cambio

Ha estado con él en su conversión de pivote a central, un proceso similar al que Camavinga experimentó desde el centro del campo al lateral y que tan buen resultado le dio a Ancelotti. "Yo lo he vivido. Estuve en su situación el año pasado, por lo que le dije a Aurelien que así se empieza. Él es un medio que sabe estar fuerte en defensa", explicó el francés, quien defendió que sería posible una pareja en el centro del campo de los dos franceses.

"Claro que vamos a convencer al entrenador. ¿Hay algún problema con ello? Cuando jugamos juntos lo hicimos bien", justificó un futbolista que recientemente ha firmado su renovación para estar ligado al club hasta 2029. Dos años más que el compromiso inicial que selló cuando llegó en el verano de 2021, todavía con 18 años. El nuevo contrato vino asociado a una cláusula de 1.000 millones de euros, como las que tienen Rodrygo y Vinicius.

"Tengo que mejorar en la concentración"

Sobre el segundo, protagonista en Mestalla por sus goles y atracción mediática, dijo que es un futbolista que maneja bien la presión. "Que hablen de nosotros es bueno. Vini lo sabe. Ha marcado goles con esa carga encima", argumentó Camavinga, quien reconoce que la Champions, competición que ya ha ganado, "es diferente, porque requiere un combo de mentalidad y saber competir. Se trata de un torneo más corto que la Liga".

El francés será titular ante el RB Leipzig, previsiblemente con Kroos y Valverde a su lado. "ModrIc es un jugador que tiene mucha magia y de Toni me gusta la calma que siempre aporta. Tiene una visión única", concluyó un jugador que lleva 29 partidos, dos asistencias y más de 1.800 minutos esta temporada, en la que, según él, todavía debe mejorar en la "concentración y con mi pierna derecha".