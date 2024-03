La crónica | Debacle del Amics ante el Tizona Burgos (72-112)

Todas las alarmas están encendidas en el Amics Castelló. Juan Antonio Orenga no da con la tecla y el equipo se hunde en la clasificación de LEB Oro. Quedan aún nueve jornadas por disputarse y el equipo de la capital de la Plana ha de enfrentarse a algunos de sus rivales directos en la pelea por eludir el descenso, pero lo cierto es que las sensaciones no acaban de ser del todo buenas. Este domingo, sin ir más lejos, los castellonenses han encajado una abultadísima derrota ante un equipo de la zona alta, el Tizona Burgos, que no ha dado opción a nada (72-112).

Juan Antonio Orenga. / Amics Castelló

Se esperaba un partido complicado en el Ciutat de Castelló en la matinal de este domingo y se vieron desde el primer momento las intenciones del Tizona, que no eran otras que las de imponer una presionante y dura defensa y un ritmo de partido vertiginoso. Y así fue. El Amics Castelló se vio ahogado y encajó un rápido 4-17 para poner tierra de por medio en tan sólo cinco minutos. Intentó parar la sangría Orenga con un tiempo muerto, pero los burgaleses siguieron a lo suyo y demostraban por qué ocupan posiciones altas en la tabla. Acababa el cuarto 17-36.

Una ligera mejoría

El segundo cuarto el Amics Castelló estuvo mejor y consiguió parar el ímpetu de los visitantes y, aunque no lograban recortar diferencias, sí igualaban en juego e intensidad. Tan sólo el poco acierto en los tiros libres (12 de 22) les alejaba de acercarse en el electrónico. Pero el Tizona era un rodillo y no bajaba el ritmo y lograba su máxima diferencia de 30 puntos. El técnico castellonense pedía su segundo tiempo muerto con poco más de un minuto para el descanso. A la salida, Faner anotaba se segundo triple y también segundo del equipo. Un triple sobre la bocina de Tizona dejaba el marcador en un escandaloso 35-67 al descanso.

Los jugadores del Amics, cabizbajos. / Amics Castelló

Se reanudó el partido y el Amics Castelló compitió más y mejor el tercer cuarto pero eso no fue suficiente para recortar diferencias. Con el partido ya sentenciado Orenga sacó el último cuarto a los jóvenes Andrés Roig y Pedro López, que pudieron disputar minutos en un partido que sólo tuvo 5 minutos de historia y en el que el Tizona no aflojó el ritmo en todo el partido. Al final la victoria se fue a Burgos por un abultado 72-112 que deja a Orenga contra las cuerdas y al equipo con la obligación de ganarlo prácticamente todo porque, además, el Fuenlabrada de Toni Ten sí ganó su partodo y sigue escalando en la tabla.