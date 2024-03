Conoce cual es el equipo más impenetrable del fútbol castellonense

No compiten en la máxima categoría regional. Los focos no les alumbran aunque hace no mucho tocaron la gloria y compitieron en Regional Preferente. A día de hoy, por números, son los mejores de la provincia, y nadie suma tantos puntos ni marca tantos goles como ellos. Se trata del Vila d’Onda, que esta temporada, tras bajar varias categorías en los últimos años, quiere volver a mirar hacia arriba.

Y vaya si lo está haciendo. El club que en la actualidad preside David Palacios se fundó con el nombre de Racing Onda en 2012; no obstante, siete años después cambió de denominación, pasando a llamarse Vila d’Onda, amén de modificar su escudo y también su uniforme, todo un lavado de cara integral.

Ascensor

Si la temporada anterior el cuadro ondense logró el ascenso a Primera Regional, un año después alcanzó la gloria al subir a Regional Preferente, su mayor logró hasta la fecha. Pero su incursión en la máxima élite del fútbol regional no terminó bien; de hecho, desde el comienzo de la campaña 2020/21 se vio que el equipo sufriría como así fue, confirmando su descenso a Primera Regional a la conclusión de aquel ejercicio.

El Vila d'Onda, el equipo de la Plana Baixa está cuajando una temporada de récord con el ascenso como meta. / J. Sastriques

Ese descenso tuvo su continuidad con otro consecutivo a Segunda Regional, done compitió la pasada temporada y, fruto de la implantación de la Lliga Comunitat, el club, no en la práctica pero de forma encubierta encajó una degradación al salir a competir ese curso en Tercera FFCV, novena categoría ordinal este año tras la reestructuración del sistema de ligas.

Objetivo: subir

Pero la entidad ondense no quería dejar pasar un año más, buscaba conseguir el ascenso a Segunda FFCV. Y tanto el cuerpo técnico como la plantilla de futbolistas se han cogido el objetivo al pie de la letra desde la primera jornada. El Vila d’Onda es el mejor equipo del fútbol provincial, suma 53 puntos, más que ninguno otro, con un balance de 17 victorias, dos empates y otras tantas derrotas. Solo Onda B y Castellnovo han podido empatarle y Odisea B y Xilxes derrotarle.

El Vila d'Onda lidera el Grupo III de Tercera FFCV actualmente. / J. Sastriques

El equipo de la Plana Baixa suma once victorias de forma consecutiva, algunas de ellas con goleadas de escándalo, como las logradas ante el Artana (7-3), Benifairó de Les Valls (5-1), Almenara B (1-6), Benicató (0-6), Onda B (5-1), Castellnovo (0-4) y, especialmente sonada fue la protagonizada frente al filial del Biensa, al que se derrotó por un histórico 13-0, duelo en el que entre Miguelín, Juan Carlos y Erick anotaron la friolera de diez goles, cuatro el primero y tres los otros dos atacantes.

Precisamente la producción goleadora es otro de los grandes activos del equipo que dirige Víctor Delgado, y es que el Vila ha marcado 86 goles en apenas 21 encuentros, sale a una media de más de cuatro tantos por jornada. Pero no es una casualidad, pues tiene al tándem más demoledor de la categoría formado por Miguelín y Juan Carlos García, con 52 goles entre ambos, 30 y 22 respectivamente. Este equipo es una máquina.