El resumen de Lliga Comunitat | El Vall de Uxó no pasada del empate en Paiporta pero es más líder

No pudo ganar el Vall de Uxó en su visita al campo del Paiporta, en El Palleter, pero dentro de lo malo el equipo vallero amplía más su ventaja en la clasificación tras el tropiezo el Almazora, que cedió la derrota como local frente al Recambios Colón. Y mucho cuidado porque los equipos valencianos se posicionan muy bien. Tras el Vall de Uxó (49 puntos) y el Almazora (37), luego aparecen Ribarroja y Manises (35 puntos), Recambios Colón y Sueca (33 puntos), y Buñol (32). En octava posición aparece L’Alcora (32).

Paiporta-Vall de Uxó (0-0)

No pasó del empate el Vall de Uxó en su visita al campo del Paiporta. No se movió el marcador, y no fue por la falda de ocasiones. Pese a ello, con el punto sumado los blanquiazules incrementan su ventaja respecto al Almazora, de once a doce puntos de renta.

Almazora-Recambios (1-2)

Sorpresa en el José Manuel Pesudo. El Almazora se vio remontado frente al Recambios Colón. A pesar de marcar pronto (min. 10) por mediación de Sati, los valencianos le dieron la vuelta al luminoso con los tantos de Cristian Guirado y Carles Albert.

Lo rojiblancos, muy solventes, se impusieron a la escuadra alqueriense gracias a los goles anotados en la segunda parte (entre los minutos 58 y 68) a cargo de Vicent Tomás y Bruno Giner.

El Vall de Uxó acaricia el ascenso directo a Tercera Federación con su amplia ventaja. / ud vall de uxó

L’Alcora-Sueca (2-2)

Los azulejeros de Vicente Pastor lograron empatar un encuentro que tenían muy cuesta arriba (0-2), con los goles de Víctor Tudela y Juanjo Clausí. Luego empataron Vicente Flor y Pablo Pedregosa.

Nou Jove-Ribarroja (1-1)

Buen punto para el conjunto blanquinegro. Los visitantes golpearon primero por mediación de Pau García, mientras que Said Derfouli consiguió poner las tablas en el marcador.

Este próximo fin de semana no habrá competición en esta categoría de Lliga Comunitat. Hay un parón de siete días debido a las fiestas de Pascua. El balón volverá a rodar el fin de semana de 6 y 7 de abril.