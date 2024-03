Vicent de Moncofa y la pasión por la pilota

Hablar de pilota valenciana en Moncofa es hablar de Vicent Arnau, más conocido por Vicent de Moncofa. Así ha estado siempre anunciado en las partidas, y por ese motivo sin duda alguna es el gran referente de la pilota en Moncofa. No es para menos, porque lleva cerca de 30 años con la pilota en sus manos, sin perder la humildad que lleva por bandera. Su meta no es otra que evitar que se pierda este deporte autóctono y tan arraigado en su Moncofa natal.

Cabe remarcar que el círculo familiar de Vicent ha sido un nido de grandes aficionados e incluso jugadores de renombre. Este pilotari desde bien pequeño ha convivido en este mundo, acudiendo con su padre a ver partidas por los numerosos trinquetes y frontones existentes en la Comunitat. Incluso, sus padres hicieron el esfuerzo de construir un pequeño frontón en la planta baja de su casa, con la finalidad de que empezara a tener contacto con las diferentes elaboraciones de pilotes. De ahí nació su habilidad y picardía en el juego a rebote.

Imagen vicent de moncofa en juego (Custom) / MAS

Sin duda alguna, a Vicent Arnau este deporte le apasiona. «La verdad es que cuando te cae una pilota en las manos, te atrae de tal manera que ya no la puedes soltar. Para mi la afición me nació de forma natural», explica a Mediterráneo. «Acudir a contemplar y disfrutar de las partidas que semanalmente se programaban en el frontón de Pedro Martí, las tengo en el recuerdo, igual que los minutos que antes o después de cada una, no daba tiempo para jugar», añade.

Los comienzos

Vicent se inició en la escuela de pilota de Xilxes. Después pasó a la escuela de tecnificación de l’Eliana, a la que le siguió la de Vila-real. A los 16 años pasó a competir en trinquete hasta los 24, jugando contra Álvaro, Genovés II, Dani, Nacho, contra Puchol en juvenil... «Después decidí que no podía alcanzar el profesionalismo y actualmente sigo en contacto con la pilota como entrenador, jugador de nivel aficionado y aportando todo lo que puedo a este deporte, que necesita más ayuda», indica.

«Nunca he tenido un referente, siempre me he fijado en todos los pilotaris y me quedaba en la calidad de cada uno, cómo levantaban una pelota complicada, cómo jugaban al rebote... y a día de hoy recuerdo muchos tantos de los grandes profesionales», comenta Vicent. «Pero si me siento en el escalón del frontó de Pedro, veo a jugadores no profesionales cómo la juegan, que me llena de satisfacción, porque todo va unido al esfuerzo, sacrificio e interés en querer aprender cada día».

Otro dato a destacar es que desde el 2008 al 2010 tenía más horas para entrenar. «En esa época formé parte de la selección española de pilota para el Europeo que ganamos, pero después prioricé el estudio universitario, porque yo nunca he tenido la ambición de querer llegar a profesional. Prioricé mi futuro y gracias a esa elección hoy sigo disfrutando de este deporte», argumenta.

Como no podía ser de otra manera, Moncofa cuenta ahora con un torneo de pilota a frontón por parejas e individual, todo gracias al ímpetu de Vicent Arnau. «La pilota siempre ha sido respetada y de lo que se trata es de buscar a aficionados amateurs y mantener esta afición. Siempre me ha gustado enseñar y que el aficionado sepa lo mismo que yo», asevera. «Tenemos la suerte de que los propietarios del frontó de Pedro nos ceden las instalaciones y no me canso de agradecérselo. Ahora contamos con un club con una directiva, todos vamos a una y hoy por hoy tenemos enganchado a la pìlota un buen número de gente joven», concluye.

