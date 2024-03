La historia de Adhara Olivaes, la 'pichichi' del fútbol femenino de Castellón

Suma 19 goles en el líder del grupo I de Segunda Regional, el Odisea: nadie lleva más dianas marcadas que ella. Adhara Olivares está siendo una de las sensaciones del fútbol femenino de la provincia de Castellón a base de goles, aunque también de su influencia en el juego ofensivo de su equipo.

En su caso, el fútbol no le viene de casa, puesto que reconoce que «nadie de la familia siente afición por este deporte». No obstante comenzó a acercarse al fútbol al ver «vídeos del Real Madrid» que le ponía su padre; tanto, que «siempre iba con la pelota a todos lados, me pasaba horas y horas jugando», recuerda.

La delantera comenzó en el Promesas Castalia con nueve años y allí ya se erigió como una de las máximas goleadoras de categoría alevín. Cuatro años después, Adhara pasó al fútbol exclusivamente femenino de la mano del Drac... y lo hizo proclamándose bicampeona de liga.

Años agitados

Pero el 2016 marcó un punto de inflexión, año en el que sufrió una rotura de ligamentos y de menisco. Así, estuvo alejada de los terrenos de juego durante dos temporadas. Sin embargo, cuando parecía que la recuperación era una realidad, llegó la pandemia... y luego fue madre.

Fue en 2022 cuando Adhara volvió a recuperar la rutina futbolística en el Almazora, antesala de su llegada a un Odisea en el que está ofreciendo su mejor nivel. La delantera aporta su granito de arena a un bloque que es «una familia muy bonita», afirma la futbolista, al tiempo que recalca «la profesionalidad del proyecto».

Tal es la exigencia del equipo, que dos empates consecutivos «bastaron para ponernos al tanto, pero con nuestra mentalidad ganadora y las últimas victorias nos hemos repuesto», reconoce.

De los 19 tantos que lleva la jugadora del Odisea, hay uno destacado, el logrado frente al Foios, un partido en el que las castellonenses vencieron en el tiempo de prolongación con un golazo suyo.

Reflexión global

Más allá del buen momento que vive su equipo, Adhara reconoce el crecimiento del fútbol femenino, aunque admite que «falta mucho por hacer. «Una mayor profesionalización estaría bien», dice. «Las ligas más bajas deberían tener linieres, además de ayudas a las clubs para poder potenciar los equipos y que mejoremos todas», arguye.

Advertencia

Adhara piensa en el futuro y augura que «el Odisea tiene proyectos muy grande, estoy entrenando mucho para llegar a lo más alto». «Tenemos ganas de demostrar lo que valemos: ¡que se preparen los rivales, que se les avecina una odisea!», avisa.

