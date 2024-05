Luis García, presidente del Amics: "Fusionar dos clubs no es cuestión de una semana, ni un mes o dos"

Después de que los socios del Nou Bàsquet Femení Castelló dieran el visto bueno por unanimidad el pasado miércoles en su Asamblea General a una posible fusión con el Amics del Bàsquet de cara a la próxima temporada, desde la entidad que preside Luis García han querido detallar cuál es su postura sobre dicho proyecto y cómo han ido sucediéndose los acontecimientos en el último mes.

Para empezar, y siempre partiendo de la base de que no quieren perder sus señas de "identidad y sus valores", explican en un comunicado que aceptarían "estudiar una unión por absorción del Nou Bàsquet Femení" pero que cuando en ocasiones se han planteado crear una sección femenina en el propio club se han encontrado con muchas dificultades: "Si bien ha habido momentos en los que el club ha puesto encima de la mesa la posibilidad de tener sección femenina, ésta nunca se ha llevado a cabo por no disponer de los medios adecuados (pistas de entrenamiento, entrenadores, etc) y por la existencia ya de dos clubes femeninos como son el Club Baloncesto Castellón y el Nou Bàsquet Femení".

Además, desde el Amics se insiste en que "no ha habido ninguna negociación" y deja claro que "han sido dos directivos a título personal y sin conocimiento de la Junta Directiva quienes han estado haciendo tales negociaciones o conversaciones con personas del Nou Bàsquet Femení", añadiendo que fue el pasado 10 de mayo cuando como club tuvieron información del proyecto.

"El día 15 de mayo, el presidente de Amics del Bàsquet solicitó una amplia información de ese proyecto para poder estudiarlo y recibió un resumen de unas ideas sin desarrollar y sin profundizar en éstas. El mismo día 15 de mayo se celebró asamblea del club Amics Del Bàsquet para aprobar cuentas y presupuesto y para informar de la situación actual del club. Con respecto al proyecto a la unión de los dos clubes, el presidente sólo dijo que tenía información poco precisa y sin ningún tipo de detalles y donde en el turno de ruegos y preguntas tampoco se abordó el tema por parte de los dos directivos que poseían dicha información", continúan.

Los hechos

"El día 20 de mayo, el presidente de Amics Del Bàsquet Castelló convocó una reunión de junta directiva. Además de otros temas, los componentes de ésta se interesaron por la total información que se conocía de ese proyecto para someterla a estudio ya que la mayoría de los directivos lo desconocían totalmente y no estaban al corriente de estos movimientos", puntualizan en un comunicado.

Es más, se especifica que "se aportó una información poco profunda e incompleta de la que surgieron más dudas que respuestas con la que es imposible realizar ningún tipo de valoración", por lo que ellos han seguido trabajando en su proyecto para el curso 2024/25 en LEB Oro como estaba previsto inicialmente aunque no cierran la puerta a nada ni nadie.

"Amics Del Bàsquet Castelló en estos momentos está preparando su proyecto para la próxima temporada, y estudiará y analizará este y cualquier otro proyecto que sea beneficioso para los intereses del club y de sus usuarios. El club está dispuesto si es necesario a crear una comisión de estudio junto con el Nou Bàsquet Femení para ver la viabilidad de este proyecto con datos reales que en este momento el club no tiene. Entendemos que desarrollar un proyecto de esa magnitud sin el estudio ni las garantías pertinentes puede alterar de forma contraproducente el normal funcionamiento del club y sus jugadores, así como de las familias que lo forman. Por tanto, todo esto se realizaría sin prisas y con la máxima prudencia. Fusionar dos entidades de cualquier naturaleza no es cuestión de una semana, ni en un mes o dos. En cualquier fusión o absorción se han de tratar muchos temas y flecos por lo que entendemos que sería algo a estudiar a medio plazo siempre que fuera un proyecto tangible y por supuesto beneficioso para los usuarios de ambos clubes y para el baloncesto de Castellón", concluyen.