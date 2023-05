Independents per Morella, baix el lema "Ara sí. Arranquem!", arranca la campanya de la seua candidatura per a les eleccions municipals amb un acte de presentació que ha comptat amb la participació activa del seu equip i més d'un centenar d'habitants del municipi. La llista progressista ha exposat les propostes principals del seu projecte davant els assistents amb els quals ha volgut establir un acte d'escolta activa, part indispensable per a l'equip que advoca per la participació ciutadana i la restauració dels consells veïnals.

Durant l'acte, el seu cap de llista Bernabé Sangüesa, ha ficat sota la taula qüestions com el deure de l'Ajuntament de ser 100% transparent ficant a l'abast de la ciutadania tota la informació pertinent. A més, ha versat sobre uns dels seus pilars bàsics que és la lluita contra els macroprojectes energètics mirant cap a un horitzó d'autoconsum per als morellans i morellanes, en el que tinguen poder de decisió en aquest i qualsevol altre tema que els hi afecte.

Sangüesa ha reflexionat sobre la idea de progrés "que altres confonen amb asfalt, formigó i macro plantes solars" i que, en el seu cas, es basa en la defensa de la ruralitat i la cura de la terra com a patrimoni indispensable d'un mode de vida que lluita contra el despoblament.

Defensa de la cultura i el patrimoni

També s'ha comptat amb la intervenció de diversos dels seus candidats i candidates, com l'arqueòleg José Manuel de Antonio, que ha fet una defensa de la inversió i el manteniment de la cultura i el patrimoni. D'altra banda, la ramadera Ana Belén Soro, que ha donat la seua visió del món rural, les necessitats dels masovers i masoveres, i la lluita per un mode de vida en extinció. A més, també ha intervingut el comptable Diego Boix, que fa una crida a la transparència del govern, el petit empresari Javier Amela i la mestra Ruth Martínez com a presentadora.

La resta de l'acte ha comptat amb un aperitiu i música ambient per fomentar la conversa entre els candidats i candidates d'Independents per Morella i els veïns i veïnes que han volgut apropar-se. Independents per Morella ha convocat un segon esdeveniment informatiu i d'escolta activa a la ciutadania, per al pròxim cap de setmana en el que esperen continuar proveint d'informació en profunditat sobre les seues propostes per a Morella i integrar les dels participants de la població.