El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que no volverá a optar a liderar su partido en un futuro porque cree que "lo lógico" es que haya una renovación de la dirección "cuando toque", aunque ha recordado que aún "queda tiempo" para que se formalice ese cambio. En una entrevista en TVE, Iglesias ha dicho que le corresponde seguir al frente del partido "durante un tiempo" pero ha añadido: "Cuando llegue el momento de dar paso a algunos compañeros, lo haremos".

Iglesias, que revalidó la secretaría general de Podemos el pasado mayo por otros cuatro años, hasta 2024, ha apostado porque el próximo liderazgo de Podemos sea "más coral" que el que él ha ostentado en este tiempo. "Seguramente hace siete años la condición de posibilidad de Podemos era un chico con coleta que salía mucho en televisión. Eso forma parte del pasado, no se va a repetir, y vamos a tener que ir hacia un liderazgo más colectivo y más coral", ha explicado el exvicepresidente y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Sobre su sucesora al frente de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, el secretario general de Podemos ha dicho que ambos han jugado siempre "roles diferentes", pero ha garantizado que ella es en las negociaciones "mucho más dura" que él aunque su estilo sea "amable" y "más difícil de atacar".

Iglesias respondía así a la vicepresidenta tercera, que ha mostrado su intención de impulsar "un liderazgo no confrontativo" ni "jerárquico", en el que va a "tender puentes" porque "la política del ruido y de los muros no conduce a nada". "Creo que es evidente que el liderazgo de Yolanda Díaz en Unidas Podemos aporta más, suma más... Su estilo va a ser mucho más difícil de atacar. A mí me han puesto a caldo en estos años por una manera de ser, porque no me callo", ha asegurado Iglesias en TVE, que cree que su compañera tiene "el estilo que toca" para el liderazgo actual de Unidas Podemos.

Un mes de indemnización

Iglesias ha explicado también que prevé cobrar durante un mes la indemnización que le corresponde por haber estado en el Gobierno y ha cuestionado que a "algunos" les moleste que los ministros de Unidas Podemos tengan los mismos derechos que los del PP o el PSOE.

"Los ministros pueden tener hasta un máximo de dos años de paga. Todos, independientemente de los partidos, y yo la voy a tener el tiempo en que no tenga otra remuneración ni pública ni privada, como todo el mundo", ha explicado Iglesias en una entrevista en TVE en la que ha recordado que tendrá ese salario mientras no sea diputado autonómico. La retribución que le correspondería sería del 80% del salario que cobraba como vicepresidente, y que ascendía a 79.746 euros anuales.

Iglesias ha censurado las críticas que ha recibido por pedir esa paga y ha explicado: "Cuando hay ministros de Unidas Podemos, esos ministros van en los mismos coches que los del PP o los del PSOE, y tienen el mismo tipo de protección y cobran los mismos salarios, aunque nosotros donemos una parte del salario, que eso no lo hacen los demás". "Hay quienes no entienden que las autoridades se tienen que cuadrar ante un ministro de Unidas Podemos lo mismo que ante un ministro del PSOE o del PP, y se tienen que empezar a acostumbrar", ha abundado.