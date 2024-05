Alejandro Fernández: "Quien ha cerrado la puerta a pactar es Salvador Illa, no yo"

Alejandro Fernández (Tarragona, 1976) vuelve a presentarse a las elecciones catalanas, esta vez con el convencimiento de que logrará multiplicar sus tres escaños actuales y con el afán de ser decisivo para la configuración del futuro Govern.

El sondeo de GESOP para EL PERIÓDICO, del mismo grupo editorial, augura un crecimiento hasta los 10-11 diputados. ¿Con cuántos se da por satisfecho?

Lo que señalan prácticamente todas las encuestas es que el PP podría ser la fuerza que más creciera en escaños respecto a las anteriores elecciones. Aspiramos a tener una subida muy importante, teniendo en cuenta que venimos de una situación muy compleja.

PP y Cs trataron de ir juntos a estos comicios, pero los naranjas finalmente se desmarcaron y la demoscopia no les otorga representación. ¿Cree que es un error que se presenten y que fragmenten el voto?

Respeto su decisión y no tengo nada más que decir. Creo en la democracia y, por lo tanto, cada uno toma libremente sus decisiones. Soy partidario de fórmulas que aglutinen el voto constitucionalista.

Su pronóstico electoral es parecido al de Vox. ¿Sería un fracaso para el PP empatar o quedar por debajo de Vox?

Tengo muy claro que mis rivales son los separatistas. En estas elecciones no estoy con la calculadora ni con el retrovisor puesto, y más teniendo en cuenta de dónde venimos.

El PP obtuvo sus peores resultados en 2017 y 2021, cuando había una pulsión muy intensa por el ‘procés’ y ahora, con la amnistía, parece que recuperan el peso que tuvieron en 2015. ¿Cree que la tensión en Cataluña les perjudica?

La tensión se acabó cuando el Estado de Derecho funcionó y frenó el golpe, a través de la aplicación de todos los instrumentos, tanto jurídicos como políticos. Ahí es cuando se pacífico la situación. La amnistía ha vuelto a resucitar a [Carles] Puigdemont y puede abrir un escenario de incertidumbre.

Si dice que resucitó al independentismo es porque lo daba por muerto.

No. Muerto nunca se puede dar por nadie en política. Hablo de las últimas elecciones generales y el ambiente. ERC y Junts quedaron por detrás del PP, y a Puigdemont, todos los comentaristas políticos lo daban prácticamente amortizado. Con la amnistía, [Pedro] Sánchez vuelve a situar a Puigdemont en el escenario político, dándole un papel relevante en estas elecciones.

Cs envió hace un mes un "compromiso de lealtad constitucional" para que se comprometieran por escrito a no gobernar o formar parte de ejecutivos elegidos “con el apoyo activo o pasivo del separatismo", y a "no firmar en ningún caso acuerdos de investidura o de legislatura". ¿Lo ha firmado?

Yo ya he jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución española cada vez que tomo posesión de un cargo. Para mí ese es el documento esencial. Las estrategias electorales de los partidos las respeto, las entiendo, pero no me voy a sumar a las estrategias de mis adversarios.

Ha reiterado en varias ocasiones que no pactará con el PSC si no rompe sus lazos con el independentismo en Cataluña y en la Moncloa, pero Alberto Núñez Feijóo ofreció a Puigdemont un indulto condicionado si se entregaba a la Justicia en la negociación para su investidura como presidente del Gobierno, que resultó fallida. ¿Cómo lo explica?

Eso es fruto de una rumorología que leí en algunos medios de comunicación, pero jamás he escuchado a ningún líder de mi partido plantearse un indulto condicionado a nadie.

Alejo Vidal-Quadras, en un mitin suyo, remarcó que es imprescindible que el PP catalán tenga una autonomía "sin interferencias capitalinas". ¿Siente que existen estas interferencias por parte de Génova?

La sintonía que hay ahora mismo entre la dirección nacional y la autonómica es total. Estoy totalmente convencido de que vamos en la misma dirección. Tenemos muy claro lo que hay que hacer en Catalunya y, por lo tanto, no veo interferencias ahora mismo de ningún tipo.

Si de su partido dependiese que el próximo president fuera Puigdemont o Illa, ¿dejaría que lo fuera el primero?

Lo que he oído de manera rotunda es a Illa despreciando al PP y asegurando que jamás llegará a ningún tipo de acuerdo con el partido. Ha sido Illa quien ha decidido descartar al PP en cualquier fórmula de futuro. A nosotros solo nos encontrarán para defender la Constitución, llevar al separatismo a la oposición y garantizar que se rompa y se acabe con el 'procés'. A partir de aquí es Illa quien ha señalado públicamente que prefiere a Puigdemont antes que al PP.

El PP marcó un escenario muy complicado. Usted mismo dijo que era "muy poco probable" que pudiera pactar con los socialistas.

Pero quien ha cerrado la puerta es Illa, no yo.

Con la continuidad de Sánchez en el Gobierno, vemos que crece el voto al PSC. ¿A qué lo achaca?

Si hiciera caso a las encuestas, no estaría sentado aquí hace tiempo. Hay que esperar lo que vote la ciudadanía y a lo mejor algunos se llevan alguna sorpresa.

¿Le parece bien que se haya acordado el traspaso de Rodalies?

Habrá que ver el rendimiento y el resultado. Si realmente mejora el servicio, no tengo ningún inconveniente que en el marco de la ley y cumpliéndola estrictamente, se puedan traspasar competencias.

¿Cómo se tiene que ampliar el aeropuerto de El Prat?

Hay que convertirlo en uno de los aeropuertos de referencia del mundo. No soy ingeniero, pero lo único que digo es que mientras las grandes capitales del mundo amplían sus aeropuertos e invierten en ellos, aquí tenemos una discusión absurda que lo paraliza todo.

¿Cree que es el momento de relajar las medidas por sequía, como ha hecho el Govern?

Aunque haya llovido unos días, el problema estructural sigue. Si volvemos a tener un par o tres de meses sin llover, volveremos otra vez con las urgencias, porque no se han acometido las reformas y las infraestructuras necesarias para poder resolver la cuestión. Es una gravísima irresponsabilidad tener un Govern que pone en peligro el suministro de agua en cualquier lugar de la geografía catalana.

Feijóo, en una entrevista con este diario, dijo que "sí" a revisar la financiación. ¿Lo comparte?

Sí. Tenemos que ser capaces de mejorar la financiación de Cataluña, de superar el vigente sistema que aprobaron ERC y el PSC y que ellos mismos reconocen que ha sido un auténtico fracaso. Hay que dialogar, buscar alianzas con otras comunidades autónomas que tienen el mismo problema y llegar a acuerdos. Imponiendo o poniendo encima de la mesa propuestas de máximos no se avanza.

¿Qué diferencia hay entre un cambio en la financiación y la revisión?

Se trata de buscar un nuevo sistema de financiación que garantice más recursos para Cataluña. Tiene que ser legal, compartido y pactado entre todos. Es lo único que funciona.

Puigdemont aseguró a este diario que “a las empresas no les asusta el ‘procés’, sino la burocracia”. ¿Qué le responde?

La burocracia también la puso él, que fue presidente de la Generalitat y no la redujo. Se dedicó a desestabilizar el sistema. Todos los impuestos que hay en Cataluña que generan un infierno fiscal, según los propios empresarios, se aprobaron con la contribución de Junts. Los empresarios que se fueron señalan tres razones: inestabilidad política, falta de seguridad jurídica e infierno fiscal. Eso es responsabilidad exclusiva del Govern. Para que vuelvan hay que corregir eso.