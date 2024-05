García Ortiz cree "sano" que magistrados que hablaron de su desviación de poder no tengan que "juzgarse a sí mismos"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este jueves en una entrevista en la Cadena Ser su decisión de recusar a cuatro magistrados del Tribunal Supremo que integran la Sala que tiene sobre la mesa una demanda que busca la anulación de su nombramiento. A su juicio, es "más sano" que los mismos que ya apuntaron que había incurrido en "desviación de poder", que es el argumento en el que se basa la demanda presentada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), no tengan ahora que "juzgarse a sí mismos" en relación con ese argumento.

A lo largo de la entrevista, el García Ortiz ha lamentado las reacciones que su recusación ha levantado en algunos sectores de la judicatura. "Me han comparado con Puigdemont, fíjese a qué punto hemos llegado", ha señalado, para insistir que el escrito que ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal es "muy respetuosa con la Sala".

Sobre los argumentos de base, se ha referido a uno de sus miembros en particular, José Luis Requero, que escribió un artículo en el que tildaba de "apesebrados" tanto a los miembros del Tribunal Constitucional como a la propia Fiscalía. Así, y ante la presentación de este incidente procesal, ha insistido que ejercer derechos para defenderse o defender una tesis no debe nunca calificarse como "torticero". Su recusación, ha afirmado, "va de frente" y se explica, y "todo lo que se explica se somete a juicio público".

No se plantea dimitir

García Ortiz no se plantea en ningún caso su dimisión pese a la aprobación ayer por el Senado de una moción impulsada por el PP en la que se exige al Gobierno de Pedro Sánchez que le destituya. "Hay un error de concepción de lo que es el Ministerio Fiscal. Que el Senado vea al fiscal como un actor político le da la vuelta a lo que plantean. Precisamente al ser independiente no puede ser cesado por el Gobierno. El fiscal no está sometido al control del Senado", explica.

Así, ha recordado que él es fiscal del Estado de todos los ciudadanos, tanto si son "del PP, de Vox, de Junts, de ERC..." y que el Supremo "archivó de plano" la querella que por vía penal los de Núñez Feijóo presentaron contra él tras el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática.

"No puedo decir que los miembros de la judicatura y los partidos políticos estén combinados. Pero sí creo que hay objetivos idénticos entre determinadas asociaciones de jueces y fiscales y determinados partidos", ha apuntado García Ortiz en otro momento de la entrevista.

En cuanto a su elección para la fiscalía de Memoria Democrática ha explicado que considera a Delgado la persona más idónea y no descarta volver a proponerla. Ha explicado también que llevó el asunto al Consejo Fiscal que se cuestiona también en la demanda contra él en el Supremo porque cumplir con el mandato de que existiera una fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática era "más importante" que su "prestigio".

Además, ha calificado de "tosco" el argumento incompatibilidad de Delgado por se esposa del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que preside una organización dedicada a la defensa de asuntos de Derechos Humanos, si bien se estudiará en un nuevo Consejo Fiscal, tal y como ha ordenado el Tribunal Supremo. Sobre su antecesora, ha comentado que coincidió este miércoles con ella con ocasión del acto por el 200 aniversario de la Policía Nacional y comentaron el asunto. "Ella defiende sus derechos", afirma Ortiz, que la sigue considerando la mejor persona para ocupar este cargo.

Defiende la nota sobre la pareja de Ayuso

Finalmente, y en línea con intervenciones anteriores, García Ortíz ha justificado la filtración del mail de la pareja de Isabel Díaz Ayuso "para rebatir un bulo". "Es lo que tenemos que hacer", ha insistido.

Por esta razón, ve en la querella del empresario admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid una oportunidad para que salga a la luz todo lo ocurrido. "Nosotros conocemos todo lo que ocurrió y el tribunal superior únicamente lo que dice la querella", defiende el fiscal general, que ha vuelto a explicar que había que reaccionar ante el uso de un e-mail de la Fiscalía de Madrid "para dar una información sesgada, para decir que la cúpula de la Fiscalía impedía un pacto". Ha negado asimismo que se hayan desvelado datos personales y se ha hecho responsable de la polémica nota de prensa.

García Ortiz también ha defendido el actual modelo en el que el Gobierno nombra al fiscal general y éste cesa cuando lo hace su mandato. Aunque puedan estar sobre la mesa otros modelos, cuestiona que pueda utilizarse al fiscal como ariete contra el Gobierno como ocurre en países iberoamericanos en los que existe "un conflicto enorme entre el Gobierno entrante y el fiscal general". "No me veo de fiscal general negando delitos de odio, violencia de género o la memoria democrática", ha concluido.