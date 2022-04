Desde que el Tribunal Supremo considerara en una sentencia emitida en el año 2020 que los intereses que las entidades bancarias cobraban a los clientes por financiar sus compras con una tarjeta revolving eran "usurarios", las demandas interpuestas por los afectados contra los bancos se han multiplicado, aunque muchos de los demandantes no son conscientes de lo que realmente implica ir a juicio, sobre todo si la deuda que habían contraído en un principio con el banco no se ha solventado totalmente.

“Normalmente, antes de interponer una demanda, los ciudadanos desconocen este hecho y se lanzan a demandar al banco sin que su abogado les haya informado de que estarán obligados a afrontar el pago incluso si ganan el juicio porque si no la entidad también tendrá derecho a demandarles”, explica Antonio Gallardo, experto de Banqmi, el comparador financiero de iAhorro.

Cuando el cliente gana el juicio, el contrato se declara nulo, lo que significa que el banco tiene que devolverle el dinero cobrado en concepto de intereses asociados al pago aplazado de las compras realizadas con una revolving. No obstante, como el usuario solicitó un préstamo para pagar esas compras, si todavía le queda dinero por devolverle al banco, debe tener en cuenta que también tendrá que abonárselo en un solo pago y en un plazo de 20 días hábiles una vez que la sentencia sea firme.

¿Qué dice exactamente la sentencia?

Una vez presentada la demanda, la declaración de nulidad de una tarjeta revolving, como la de cualquier contrato, implica que tengan que restituirse las prestaciones de modo recíproco. Esto es lo que los demandantes desconocen porque, asegura Antonio Gallardo, “muchos despachos se desentienden si su cliente tiene que devolver el capital principal a la entidad y no puede hacerle frente” en el periodo que marca la ley.

Fuentes del sector jurídico estiman que hasta el 30% de los usuarios de una revolving que demandaron al banco y ganaron el juicio posterior tenían todavía capital pendiente por devolver. Y no solo eso, al capital pendiente que el usuario deberá devolverle al banco tiene que sumar la comisión que deberá pagarle al abogado que le ha llevado el caso, además de cederle a este las costas del juicio, que 'a priori' son un derecho del cliente. Es más, si este hubiera recibido las costas como le correspondería, con ese importe podría incluso hacer frente a la deuda pendiente con el banco.

¿Es mejor pagar la deuda con otro préstamo o negociar con el banco?

Entonces, ¿qué pasa si no pueden devolver el dinero que le deben al banco? Las fuentes jurídicas consultadas por Banqmi aseguran que “muchos despachos se desentienden si su cliente tiene que devolver el capital principal a la entidad y no puede hacerle frente”, ya que es un tema que no le explican previamente. Por ello, declara Antonio Gallardo, “lo mejor es buscar alguna financiación temporal que sirva de 'puente': desde un anticipo nómina a un préstamo personal”. No obstante, esto implica que el usuario no saldría de una deuda para meterse en otra.

El experto financiero de Banqmi añade que “una negociación con el banco podría ser otra buena alternativa”. Y es que, en función del caso y de la negociación que haga el cliente, algunas entidades están dispuestas a ofrecerle algún tipo de solución de pago para que pueda devolver el capital pendiente a pesar de haberles demandado. Eso sí, si el usuario de la tarjeta revolving no devuelve el total del importe restante de la deuda contraída con el banco, la entidad en cuestión puede pedir el embargo de sus bienes, ya que, basándose en la declaración de nulidad, tiene derecho a recobrar dicha deuda por los cauces judiciales previstos.