Buenas noticias para las personas con una hipoteca variable. El euríbor se ha situado en un 4,073% a finales de agosto, un 0,076% menos que en el mes de julio.

No obstante, esto no significa que el euríbor haya cambiado de tendencia. “Agosto, históricamente, ha sido un mes de bajadas porque se paraliza todo y lo más probable es que volvamos a ver más repuntes del euríbor a partir de septiembre. Yo no diría que lo que estamos viendo es una tendencia a la baja como tal, sino una pequeña estacionalidad en los datos”, explica Simone Colombelli, director de hipotecas de iAhorro.

Lo que sí puede ocurrir es que, a partir de septiembre, los bancos empiecen a mejorar las condiciones de sus productos. “Bajadas habrá, pero estarán relacionadas con campañas de captación promocionales de aquí a Navidad, no tanto bajadas estables por la situación actual del mercado”, subraya Colombelli.

En este contexto, aquellas personas que busquen una hipoteca variable pueden encontrar productos con condiciones sumamente atractivas.

Uno de los préstamos que hay que destacar es la hipoteca Freedom de Banco Mediolanum. Está compuesta por un TIN del euríbor +0,79% (0,99% durante el primer año) y una TAE del 3,60%. Los requisitos que habrá que cumplir para firmar con estas condiciones son los siguientes: abrir una cuenta bancaria en la entidad, domiciliar ingresos recurrentes iguales o superiores a los 3.000 euros y contratar un seguro de vida.

No hay que olvidarse de EVO. Ofrece una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,48% (2,20% durante los dos primeros años) y una TAE del 4,50%. Las vinculaciones que hay que asumir en este caso son la domiciliación de la nómina, prestación por desempleo o pensión superior a 600 euros y contratar un seguro de hogar.

Por otro lado, BBVA dispone de una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,60% (1,49% durante el primer año) y una TAE del 5,43%. A cambio será necesario domiciliar la nómina y contratar dos seguros (de hogar y amortización de préstamos).

No hay que olvidarse de Ibercaja. El usuario disfrutará de un TIN del euríbor +0,60% (1,50% durante el primer año) y una TAE del 5,37% siempre que se cumplan los siguientes requisitos: domiciliar la nómina y los recibos habituales, utilizar la tarjeta de crédito de la entidad, adquirir dos seguros (de vida y hogar) y realizar aportaciones periódicas a uno de los fondos de inversión de Ibercaja.

Por otro lado, si lo que quiere una persona es asumir menor vinculaciones Bankinter puede ser una buena opción. Tiene una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,75% (1,50% durante el primer año) y un TAE del 5,07%. Todo ello siempre que el futuro propietario se cree una cuenta en la entidad, contrate un plan de pensiones y adquiera dos seguros (de vida y hogar).

¿Habrá subidas de tipos en los próximos meses?

Una subida de tipos suele implicar un aumento del euríbor. El Banco Central Europeo (BCE) tomó esta medida con el fin de bajar la inflación, un objetivo que parece que aún no se ha cumplido.

“Si seguimos la tendencia estadounidense, lo más probable es que el BCE se presente con otros 0,25 puntos porcentuales de subida el 14 de septiembre; otra opción es que los mantenga como están y los suba más adelante”, pronostica el director de hipotecas de iAhorro.

Sin embargo, esto no significa que vayan a producirse más subidas a corto plazo. “En este final de 2023 y principios de 2024 no veremos subidas continuadas de tipos, sino que, de vez en cuando, para ir bajando la inflación (que en algunos países de la UE está más controlada y en otros menos), el BCE tomará la decisión de aumentarlos, mantenerlos, e incluso puede que de disminuirlos”, añade Colombelli.