La tesis desenvolupada per la investigadora Raquel Gil Edo de l'UJI, amb el suport econòmic de la junta provincial de Castelló de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), ha culminat amb el desenvolupament d’una sèrie de molècules orgàniques que presenten una activitat singular molt interessant perquè, a dosi en les quals no produeixen cap toxicitat, són capaces d’inhibir el creixement d’un tumor.

La doctoranda ha estudiat el desenvolupament de noves molècules capaces de destruir el teixit tumoral sense afectar als teixits sans i afavorir l’activació del sistema defensiu contra el tumor, desmuntant la xarxa de vasos sanguinis que subministra al mateix l’oxigen i els nutrients necessaris per a continuar creixent i activant a diferents tipus de cèl·lules defensives contra l’expansió del teixit tumoral.

Objectiu

L'objectiu de la tesi era trobar compostos que pogueren usar-se, en un futur, en teràpies onco immunològiques sense causar efectes secundaris importants que també evitaren la metàstasi, és a dir, la propagació del tumor a la resta de teixits. "Tots els compostos desenvolupats són tan prometedors, comenta Eva Falomir, responsable del grup JMC, que la recerca continuarà en el nostre grup i en el departament de Química Inorgànica i Orgànica per a intentar, que puga tenir una aplicació clínica que beneficie als pacients".

Aquestes molècules tan prometedores van ser dissenyades mitjançant càlculs teòrics previs, duts a terme en el grup de recerca Química para la Medicina (JMC), i han estat sintetitzades, purificades i caracteritzades per Raquel Gil. A més a més, la doctoranda ha estudiat l’efecte d’aquests compostos sobre diferents línies cel·lulars d’adenocarcinomes humans, de mama, de pulmó i de còlon, línies de cèl·lules no tumorals i, a més, dos tipus de línies de cèl·lules defensives, cèl·lules T i monòcits.

El que es va observar en aquests estudis exhaustius és que els compostos, per se, no causen cap mena de toxicitat en les cèl·lules sanes, però alguns dels compostos dissenyats aconsegueixen reduir el nombre de cèl·lules tumorals en presència de les cèl·lules defensives. És més, hi ha compostos que activen les cèl·lules T no funcionals perquè destrueixin a les tumorals.

Soporte

La tesi doctoral Síntesi i avaluació biològica d’agents anticàncermultidiana com efecte immunomodulador, antiangiogènic i antivascular ha estat desenvolupada en el Grup JMC sota la direcció dels catedràtics Eva Falomir i Miguel Carda. L’estudi, emmarcat en el camp de la investigació bàsica sobre el càncer, ha comptat amb el suport econòmic de l’AECC-Castelló amb una dotació de 134.000 euros, per mitjà d’una beca predoctoral de quatre anys (gener 2019-març 2023).

Aquestes beques es financen gràcies a l’esforç de la societat castellonenca i, en particular, a l’esforç de les voluntàries i voluntaris de la junta provincial de l’AECC de Castelló que, de manera totalment altruista, surten al carrer en totes les campanyes d’acapte per a recaptar diners amb els quals, a més d’ajudar als pacients, invertir en investigació.