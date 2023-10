A nadie se le escapa: el contexto de la sociedad actual está marcado a fuego por la tecnología. Todo a nuestro alrededor --móviles, ordenadores, vehículos eléctricos-- tiene su fundamento en las ciencias de la computación, basadas a su vez en las matemáticas. En la UJI, desde hace 13 años, responden a este desafío con una apuesta de alto valor añadido. Se trata del Grado en Matemática Computacional, que aúna ambos campos a partir de un planteamiento que "sigue radicalmente vigente", como explica el director del Grado, Julio José Moyano, cuyo lema, a su juicio, "podría ser el de fundamentos para la innovación". La titulación tiene una de las notas de corte más altas de la Universitat Jaume I (11,078 en 2023).

Diferenciación

Además de dotar al alumnado de estas herramientas, imprescindibles como punto de partida para la resolución de problemas que se les propongan en su vida profesional, el Grado cuenta como ventaja una diferencia evidente respecto a las características de otras universidades con oferta similar: se trata del reducido número de estudiantes admitidos (30 en primer curso). Como indica Moyano, "ello permite que se les pueda atender de forma individualizada, desde su entrada a la Universidad hasta la realización del Trabajo Final de Grado o las prácticas en empresas". De este modo, este abordaje "casi personalizado" es muy apreciado.

Cabe subrayar que alumnas y alumnos de la titulación alcanzan al final de sus estudios, según Moyano, "una combinación eficiente de capacidad de abstracción y resolución de problemas prácticos relacionados con la programación". Esta capacitación tan específica se traduce en una alta valoración por las empresas, en cuanto a la capacidad de análisis de los problemas que las matemáticas aportan a estos profesionales, que se complementa con la resolución práctica que la componente computacional les aporta. "Ese es el valor diferencial y no conozco ninguna empresa que no esté enteramente satisfecha con ello", concluye.

Testimonio

Un buen ejemplo de la relevancia adquirida por estos estudios es el caso de la eldense Nuria García Abad, hoy analista de datos en el departamento de Objetivos e Incentivos del Banco Santander. Se decantó por el Grado por sus salidas laborales y, a partir de su vocación matemática, dejó a un lado su miedo a la programación. "Era lo que más me asustaba, pero mi sorpresa fue sacar Matrículas de Honor en programación de Python. Me empezó a gustar un montón toda la programación y vi que la matemática pura no era para mí", señala la exalumna. García llegó a su actual trabajo a partir de una beca de Data Science en el banco. De su etapa en el campus de la Universidad pública de Castelló subraya que el trato con los profesores "era más cercano en la Universitat Jaume I que en Bachillerato, porque en el primer curso éramos 45 alumnos por clase y desde el comienzo en el primer curso del Grado éramos 30 alumnos". En la actualidad, la joven admite que "no hay día que no aplique algo de lo que hice en la carrera y el foco de la parte matemática es brutal". Su conclusión es nítida: "A quien hoy quiera hacer integrales y derivadas, le diría que esa carrera existe y se llama Matemática Computacional".