El misterio del hombre desnudo y pintado de negro que acabó en un hospital de Castellón

¿Qué le puede pasar a alguien por la cabeza para pintarse de negro y salir desnudo a pasearse por las calles de Castellón? Esta es hoy la pregunta que se hace la gente que conoce el caso que sacudió ayer a primera hora la capital de la Plana, concretamente en la circunvalación, frente al recinto de ferias y mercados, donde esta extraña situación obligó a detener el tráfico y a intervenir a la Policía Nacional.

Los datos que se conocen son los siguientes: Un hombre de raza negra y que esgrimía unos papeles oficiales en la mano levantó una gran expectación al estar completamente pintado de negro y desnudo. Esta situación provocó que una unidad de la SAMU, así como dos patrullas de la Policía Nacional acudieran al lugar de los hechos. Una vez allí detuvieron el tráfico, le rociaron con un líquido que impidiera que prendiera ante la pintura que cubría su cuerpo, y posteriormente le condujeron al Hospital General de Castellón. Una vez en el centro hospitalario fue dirigido al Provincial, sin poder saber más detalles del caso al ser conducido a la unidad de salud mental.

Los testimonios que presenciaron el suceso aseguran a este periódico que el protagonista “no estaba alterado. No le oímos hablar ni gritar. Estaba sentado en el banco con unos papeles en la mano que llevaban un matasellos, pero la policía no dejaba acercarse a la gente por si fuera peligroso”. Se especula con que el hombre tuviera problemas económicos, mientras que en la página de Facebook de este periódico, Toni Escuder, testigo del suceso, recuerda lo siguiente: “Fue de película de terror y la gente estaba cabreada porque era en hora punta”.

En este mismo medio, María José Bogajo afirma que “quizás fue una medida desesperada para llamar la atención”, mientras Rebecca Gimeno considera discutible la reivindicación, en caso de que ese fuera su propósito: “Hay algo que no entiendo... Tiene problemas económicos y que le soluciona ir denudo cubierto de pintura negra por ahí?”. Lectores como María Teresa Laguna entienden a su vez la delicada situación por la que, opinan, está pasando el protagonista: “Creo que no es cosa de chiste, Hay personas pasándolo muy mal y no se hace nada; no hay humanidad”.