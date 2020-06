Diagnostican un tumor incurable al exatleta Alejandro Gómez

El deporte no siempre trae buenas noticias y el mundo del atletismo lo demuestra esta semana. Alejandro Gómez, uno de los grandes del atletismo español, ha sido diagnosticado de un tumor cerebral que desgraciadamente es inoperable. Lleva unos días ingresado en el Hospital Cunqueiro de Vigo y su psicóloga está haciendo lo posible por ayudarlo hasta el momento final, según publica el diario 'Faro de Vigo' del grupo Prensa Ibérica. Del mismo rotativo cuenta que el exatleta se ha casado con su pareja y este miércoles será trasladado del hospital a su casa para que pase los días finales en su domicilio. Las muestras de apoyo y solidaridad se están repitiendo en toda la ciudad viguesa, según añade el mismo medio.

La enfermedad del gallego ha progresado rápidamente. La psicóloga del atleta está ayudando a Gómez en esta situación y le ha dado unas pautas a seguir. "Me ha ayudado a ordenar mi interior, a tranquilizarme. No puedo pelear solo en esta batalla. En los días complicados ha sido de enorme ayuda para llegar lo mejor posible al día final", ha afirmado el propio exatleta.

TRES VECES OLÍMPICO

Alejandro Gómez, de sus 56 años, fue nueve veces campeón de España absoluto, cinco en 10.000 metros, dos en medio maratón y otras dos en cros. Además, a nivel internacional, el gallego participó en tres Juegos Olímpicos (Seúl, Barcelona y Atlanta) y terminó segundo en el maratón de Rotterdam. Fue una figura indiscutible del atletismo español a finales del siglo pasado e inicio del actual.

"Siempre hice lo que debía en cada momento. Es posible que hiciese algunas correcciones, como cualquiera, pero me siento feliz con la mayoría de las cosas que me han pasado o que he sacado adelante". El atleta cree que ha cumplido con todos sus propósitos y se siente orgulloso de hasta dónde ha llegado. "No siento que me he quedado sin nada que hacer. El deporte son ganas de convencer, de ilusionar, de transmitir y ayudar a cualquier deportista a que pueda elegir el camino que quiera seguir en la vida. Que la gente me recuerde como la buena persona que fui", ha pedido Gómez.