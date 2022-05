Uno de los galardones más reconocidos en el mundo de las paellas es el Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca que comenzó a celebrarse en el año 1961. En todos los años de historia de dicho certamen, ¿saben cuántos restaurantes de Castellón han ganado? Tantos como cero. Sí lo han hecho de La Habana, Murcia, Cuenca, Teruel y hasta de Las Vegas, pero de Castellón, ninguno. Es por ello que tiene mérito que un restaurante de Artana como Pilar haya quedado esta semana entre los tres primeros en Sueca a a la hora de cocinar el arroz allipebrat, pero no es este el único reconocimiento que ha recibido este establecimiento, elegido en primer lugar en la encuesta de Mediterráneo que preguntaba por el mejor restaurante de la provincia para degustar una buena paella.

¿Cuál es el secreto de Pilar Restaurante para estos reconocimientos? Quizá fuera la buena mano de ‘El Manrico’, abuelo de Joan y padre de Juan, cocineros de este reputado local, que comenzó en los arrozales de Nules a poner en práctica su arte con los fogones a la hora de preparar este plato tan autóctono. O quizá sea la cuidada elección de la materia prima, pues si los carabineros vienen de Huelva, la carne de Morella y el pescado con el que se prepara el fumet está recién pescado y comprado en la lonja de Burriana, es más fácil que el resultado de la paella sea el esperado por los comensales.

Los inicios del restaurante

A la hora de repasar la historia de Pilar Restaurante, condecorado también con un Solete en la Guía Repsol, hay que remontarse a unos 15 años atrás. Fue entonces cuando Juan y Pilar, cocinero y camarera respectivamente, supieron que un local en Artana quedaba libre y podían abrir su primer negocio. “Estaban cansados de hacer de primos y quisieron probar suerte como propietarios en la hostelería”, recuerda su hijo Joan, hoy cocinero del local. Pese a que Juan provenía de Nules y Pilar, de Les Alqueries, apostaron por esta coqueta localidad de la Serra d’Espadà.

Después de unos cinco años alquilados en un antiguo almacén de esparto habilitado como restaurante, hace una década se mudaron ya al local actual. “Compramos el terreno y lo diseñamos a nuestro gusto. Lo supervisamos desde el minuto 0, sobre todo mi padre, que también tenía experiencia en la construcción”, asume Joan. En la actualidad, Pilar Restaurante cuenta con un aforo de unas 80 personas, abre de martes a domingo a solo a mediodía y no trabaja con menú, solo a la carta y como ya hemos indicado son especialistas en todo tipo de arroces. En cuanto al precio, suele rondar entre los 35 a los 60 ó 70 euros por comensal, costando la ración de paella tradicional entre 15 a 20 euros.

Extensa carta de arroces

Vamos al lío. Una vez en la mesa de Restaurante Pilar, a la hora de elegir entrante son típicas sus croquetas, que tienen tres variedades igual de exquisitas: una de pimiento de piquillo con jamón, otra de marisco y una última de parmesano con espinacas. También sale mucho de cocina la sepia con alcachofa y mojo de pistacho, en la que la sepia está cortada tan fina como unos tallarines y la alcachofa está crujiente y suave. Imperdible también la puntilla y el pulpo braseado caramelizado con ajoaceite. Sin olvidar del all i pebre por el que acaban de ser reconocidos esta misma semana en Sueca. Para chuparse los dedos.

Y qué decir de los arroces, sin duda el plato más conocido que da la merecida fama de Pilar Restaurante. Sin entrar en juicios de valor, pues los reconocimientos relatados al inicio del artículo ya dan buena cuenta de hasta qué punto están buenas estas paellas, vamos a relatar los diferentes tipos de a arroces que podemos encontrar:

Paella valenciana: Con pollo y conejo, como no podía ser de otra forma, pero también con costilla de cerdo y alcachofa, como podemos encontrar en buena parte de restaurantes de Castellón y ojo, con pimiento y pato. Quasi res porta el diari.

Arroz con pato, alcachofa y seta senderilla.

Arroz mixto de bogavante, pato y alcachofa. ¿Quién dijo que el mar y montaña es de otra época? “Quien lo prueba, repite”, asegura Joan, que relata que es “mixto de verdad porque el caldo lleva el sofrito del pato y el caldo que deja el bogavante, no es un arroz de carne con unas gambas por encima”.

¿Quién dijo que el mar y montaña es de otra época? “Quien lo prueba, repite”, asegura Joan, que relata que es “mixto de verdad porque el caldo lleva el sofrito del pato y el caldo que deja el bogavante, no es un arroz de carne con unas gambas por encima”. Arroz de carabinero con lomo de bacalao. Afirma el cocinero que este es posiblemente el más solicitado por los clientes, con una media de unas 3.000 raciones al año. “El fumet lo hacemos con morralla del puerto de Burriana que potencia el sabor del carabinero”, desvela Joan.

Arroz de nécoras, espardenya y almeja de carril. El caldo que se utiliza para su cocción es el propio de las nécoras. Sabor a mar en cada bocado.

Arroz del señoret. No podía faltar en la carta. Ideal para el que no guste de mancharse sus manos (y camisa).

Arroz del Manriquet. El primero que se hizo en la casa, en memoria del abuelo de Joan, pionero en la casa en el arte de cocinar paellas. ¿Qué lleva? Pues galeras, setas y rape. Casi nada.

Arroz de langosta con Gallo de San Pedro. El último de los que ha salido en Pilar Restaurante y que no pasa desapercibido entre los fieles clientes del local.

Hueco para el postre

Los más golosos, que no pierdan la oportunidad de degustar alguno de los postres caseros de la casa, comenzando por la tarta de queso azul: “Puede parecer que empalaga, pero todo lo contrario, se nota el sabor del queso, pero es cremosa y suave”. Por no hablar del bizcocho de calabaza con chocolate caliente y helado de vainilla, sopa de fresas con mousse de chocolate blanco, flan de almendras… En este apartado en particular la ‘profesional’ es Pilar, pues su madre tenía un horno en Les Alqueries y saca a relucir su talento a la hora de endulzar a los comensales, que como no puede ser de otra forma suelen concluir la ‘faena’ con un ‘cremaet’, el carajillo típico de la provincia de Castellón.

En resumidas cuentas, más que seguir hablando de Pilar Restaurante, lo que hay que hacer es ir y comprobar que realmente es cierto todo lo que aquí se cuenta y que son merecidos todos los aplausos otorgados a este negocio de Artana llevado desde hace tres años por Joan desde la cocina, con el matrimonio fundador Juan y Pilar en la sala supervisando que todo esté a su gusto y el del consumidor.