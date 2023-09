El restaurante Sequial 20 de Sueca se proclamó este fin de semana campeón de la 62 edición del Concurso Internacional de paella valenciana de Sueca, seguido del Paella Guys de Vancouver (Canadá), mientras que el tercer premio fue para el restaurante Bon Aire de El Palmar. Entre los 45 restaurantes que acudieron a la cita solo se encontraba uno de la provincia de Castellón, El Ceramista de Vila-real, y su maestro arrocero, Pablo García Valero, ha tenido a bien compartir esta experiencia con Mediterráneo.

Pablo lleva dos años en El Ceramista, restaurante ubicado en el mismo Estadio de la Cerámica del Villarreal, donde es segundo cocinero y se encarga de los arroces del prestigioso establecimiento. En el reciente Mundial de paellas no pudo innovar, pues la organización le nutrió de los ingredientes que tenía que emplear, que no podían salirse de los tradicionales, pero en su restaurante sí ha dado ya alguna vuelta a la receta clásica. “Ahora está saliendo mucho un arroz que tenemos que es el tradicional valenciano, pero con pimiento rojo que se emplea mucho en Castellón y en vez de agua ponemos caldo de pollo, lo que da un sabor y un color especial. Gusta mucho y de hecho este fin de semana en la comida de directivas entre Villarreal y Almería lo serviremos”.

Pablo, que lleva en los fogones de El Ceramista desde que el restaurante abrió sus puertas hace dos años, ha servido a todos los directos del fútbol de élite español, pues es aquí donde se celebran las distintas comidas de directivas entre el Villarreal y los clubs visitantes: “Solemos servirles arroz, aunque no siempre es el mismo”. Y es que en la carta conviven la paella valenciana elaborada siempre a leña con otros arroces: “Tenemos de bogavante, arroz negro o del señoret, que son más normales, y otros como el de marisco con cebolla caramelizada y calabaza; cocido, que lleva morcilla, careta de cerdo o tirabeques, de chuletón o de lomo de Wagyu”. Al margen de ser experto en arroces, Pablo es todo un entendido en carne.

La carrera profesional de este valenciano que ha representado al citado local castellonense comenzó con su mayoría de edad: “A los 18 años, mientras estudiaba Administración de Empresas vi que eso no me gustaba, que lo que me tiraba era la cocina. Empecé en el restaurante El Gordo y el Flaco de Bétera, donde aprendí casi todo lo que sé, y después estuve en varios restaurantes de Londres. Volví a Valencia, donde trabajé en La Marítima y después en Casa Carmela, donde me enseñaron a trabajar la leña”.

Sobre el concurso celebrado este fin de semana en Sueca, Pablo admite que fue “una experiencia muy bonita”, y asegura que si el trabajo se lo permite piensa repetir en la próxima edición: “Ya he hablado con el gerente, Miguel Martí, que lo intentaremos también el año que viene. Además esta vez ha coincidido con que no juega el Villarreal, que es cuando más gente tenemos. Si normalmente salen unas cinco paellas cada día, los días de partido llegamos a 20 ó 25”.

Para Pablo, “el secreto de una buena paella está en cocinarla con cariño. Yo las preparo como si fuera a comérmelas, como a mí me gustan, y el resultado se nota. También es importante como es lógico la calidad de los ingredientes, pero eso lo doy por hecho”. Por último, sobre los clientes que llegan a El Ceramista, viendo la ubicación en la que se encuentra, aclara entre risas que “no es necesario ser del Villarreal para venir. Yo sin ir más lejos soy del Valencia, aunque deseo lo mejor a todos los equipos valencianos como el Villarreal”.