Manuel Tirado es uno de los mayores talentos de la cocina mediterránea. No lo decimos nosotros, sino un comité de expertos formado por especialistas de la feria Mediterránea Gastrónoma y de la escuela de alta cocina Mediterráneo Culinary Center, que ha seleccionado a este chef de Burriana junto a otros cinco para la gran final. Este lunes competirán así en un concurso al que el joven de 25 años llega con un plato innovador, pues la base debía ser una hortaliza o verdura y él ha presentado un postre.

«Lo que me gusta es la pastelería, así que aunque el elemento principal de la receta es la zanahoria, la acompaño con queso y piñones, siendo el resultado dulce y diferente», reconoce el cocinero, que tras formarse en la Escuela de Hostelería COSDA del Grau se especializó en pastelería en Zaragoza. Después de participar en varios concursos y trabajar en pastelerías de Valencia o Burriana tiene claro cuál es su sueño: «Mi ilusión es tener mi pastelería en el centro de Burriana y enseñar a otros pasteleros como yo».

Manuel, que ha sido incluso profesor en los campamentos de Masterchef, tiene claro cuál sería su proyecto de empresa: «En mi ciudad no tenemos ninguna bombonería-chocolatería y me centraría en eso. Sí tenemos más pastelerías tradicionales, pero boutiques de bombones no hay ninguna y ojalá la mía sea la primera».

Su trabajo es su pasión

El chef descubre que la pastelería fue «la motivación que necesitaba» para seguir profundizando en el mundo de la cocina y añade que sus referentes son «Jordi Roca y Salvador Pla, de la pastelería Monpla de Valencia, donde tuve la ocasión de trabajar». Tanto le gustó el empleo en este comercio que «iba aunque no tuviera que trabajar. En teoría tenía contrato solo de lunes a viernes, pero los sábados cogía el tren a las seis en Burriana y a las siete estaba allí porque sabía que era cuando más trabajo había y aprendía cosas nuevas cada día».

Sobre el concurso de mañana, Manuel confía al menos en dar su «visión de la pastelería, porque se necesitan jóvenes pasteleros para que el oficio no se pierda».

La segunda edición del Concurso de Cocina Nuevos Talentos Mediterráneos ha despertado el interés de candidatos representantes de escuelas de cocina de toda España. Los equipos aspirantes al título de Nuevo Talento Mediterráneo de Cocina proceden de diez países diferentes y están formados por cocineros que cursan estudios de cocina y hostelería. ¡Suerte Manuel!