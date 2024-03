El Pub Terra presenta Culto a Hera, un culto al colectivo LGTBQI+. Un concierto, que es un monólogo, que son relatos, que hay fotogatos, parodia... todo en uno y todo show.

El Dúo Caifás interpretando JESUCRISTO SUPERSTAR versión salón. Un recorrido en versión acústica de la versión española de JESUCRISTO SUPERSTAR (la de Camilo Sesto, la buena...), lejos de la fastuosa puesta en escena de una ópera rock pero manteniendo el mensaje, las canciones, la pasión y el sonido Galilea.

Llega a Castelló King Sapo una banda de rock que actualiza el sonido puente entre los 70 y los 90.

‘La venganza de Don Mendo’. El gran clásico cómico que se ha convertido, junto con "La vida es sueño", "Fuenteovejuna" y "Don Juan Tenorio", en una de las obras más representadas de todos los tiempos en el teatro nacional. Esta nueva adaptación cuenta con un elenco de diez actores y se concibe como un musical… que no es un musical.

La compañía Leamok Artes Escénicas presenta ‘Hanle, una versión más que libre de Hamlet’, una adaptación contemporánea de un clásico de Shakespeare, fusionando la cultura de internet, urbana y japonesa. La obra que ha recibido premios en reconocidos festivales teatrales, invita a reflexionar sobre temas sociales actuales como el exceso de autoayuda en internet y el poder de las redes sociales.

Improplana presenta Spavil, un espectáculo de improvisación teatral. Diversión, actuación y risas aseguradas.

Migración, un viaje patas arriba, es una película de animación para toda la familia.

Bastarden. Este drama histórico sigue la historia de un ex capitán del ejército danés en el siglo XVIII, decidido a trabajar la tierra en una zona árida del país reclamada por un terrateniente. Con Mads Mikkelsen.

Slow es una película lituana en la que Elena enseña baile y Dovydas es intérprete de lenguaje de señas. Surge un hermoso vínculo entre ellos, pero Dovydas, aunque tiene sentimientos románticos por Elena, es asexual y nunca ha sentido deseo sexual por otra persona.

Presenta una propuesta ecléctica de circo contemporáneo con elementos del más clásico, uniendo todas las disciplinas en los tres días de su agenda, desde payasos con acróbatas, malabaristas, circo aéreo, equilibristas y música en vivo, con espectáculos muy visuales y con un componente social.

VIERNES 29

17:00 h: INFINIT por Cía Seon en Plaza de Sète.

18:00 h: ANÓNIMA por Cía Vaivén en Parque de la Panderola.

19:00 h: THE POWER OF THE 80’S por Cía Eddy Eighty en Parque de la Panderola.

SÁBADO 30

11:00 a 12:30 h: TALLER DE CIRCO por Sargantana Circ Inclusiu en Parque de la Panderola.

12:30 h: WHITE BOTTOM por Cía Ramiro Vergaz en Parque de la Panderola.

17:00 h: INKOGNITO por Cía Express en Parque de la Panderola.

18:00 h: NÜSHU por Cía Capicua en Plaza de Sète.

19:00 h: RODEO por Cía La Banda de Otro en Parque de la Panderola.

DOMINGO 31

18:00 h: COLLAGE por Cía BotProject en Parque de la Panderola.

19:00 h: SOPLA! por Cía Truca Circus en Plaza de Sète.