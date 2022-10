Terelu Campos ha sido una de las protagonistas de 'Sálvame' en la tarde del viernes. La madre de Alejandra Rubio ha sido la encargada de inaugurar una nueva sección, que en esta ocasión se ha llamado 'Terelu Campos contra Terelu Campos'. En este nuevo espacio, la presentadora ha vivido un repaso a su vida, tanto de los buenos como de los malos.

El programa ha proyectado dos momentos concretos que han hecho que Terelu se derrumbe por completo. El primero de ellos ha sido cuando, en 2012, la Campos anunciaba en televisión que padecía un cáncer de mama. La segunda ha sido otra intervención suya, años después, en la que anunciaba una recaída en esta enfermedad.

Al ver estas imágenes, la hija de María Teresa Campos se ha emocionado y no ha podido contener las lágrimas: "Sufrí muchísimo. Le dije a mi madre 'He conocido el infierno'. Yo creí que me moría de verdad. Ya me habían dicho que era complicado, pero nunca pensé que viviría eso", ha contado mientras recordaba que se tiene que seguir sometiendo a revisiones cada seis meses.

La presentadora ha afirmado que para ella fue una gran alegría cuando le ofrecieron volver al programa como presentadora: "Me ha costado volver, porque yo sentía que quería hacerlo de una determinada manera. Ya no me sentía capaz de aportar nada de colaboradora". El hecho de que le propusieran ponerse al frente del 'Sálvame Lemon Tea' fue una motivación para ella, pero también la muerte de Mila Ximénez.

Ante esta afirmación, el programa ha reproducido imágenes de la presentadora con la difunta colaboradora en las que se veía a ambas reconciliándose tras un tiempo distanciadas. "Ojalá yo me hubiera cabreado con su enfermedad y estuviera aquí. Ella se enfadó con el mundo y en ese mundo estaba yo. Ella no quiso enfrentarse a ese dolor, pero a pesar de todo, yo sé que sí estaba. Si yo la hubiese reclamado, hubiese estado a los cinco minutos", ha concluido la hermana de Carmen Borrego.