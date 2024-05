'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Luis (23 años) y Sheila (20). Al conocerse, el chico ha declarado que le ha gustado: "Me parece guapa. Se ve una chavala así del rollo". Sin embargo, la soltera lo tiene muy claro: "Tengo que ser fea para que me pongan con él. No es que yo sea un bellezón pero en comparación... No me ha gustado nada".

Durante la cita se han ido conociendo y ambos han podido comprobar que son diferentes. Luis ha explicado que no cree en el poliamor, pero que cree en la "libertad en cuanto a atracción física y sexual", algo que no ha gustado nada a Sheila: "Lo que tienes es una cara... (...) Pienso muy distinto. Yo no podría. Ni lo he intentado ni quiero. Me piro, o sea, hasta luego".

El joven le ha preguntado qué le ha llamado la atención de él, algo que ella ha respondido: "Eres muy majo". Sin embargo, detrás de las cámaras ha asegurado que no le gusta nada: "Me pareces feo. No sé si no te estás dando cuenta o quieres que te lo diga de verdad".

En la decisión final, ambos han declarado que no tendrían un segundo encuentro juntos porque son muy diferentes.