Després de 20 anys, el proper 8 de maig Almenara acollirà la Trobada d’Escoles en Valencià de la comarca de la Plana Baixa, més coneguda com la Festa per la Llengua, on es faran nombroses activitats dintre del marc de col·laboració entre l’Ajuntament i Escola Valenciana, amb qui cada any treballem per potenciar el nostre idioma.

Volem que la Festa per la Llengua siga un ventall que mostre a tota la comarca les tradicions i la cultura del poble d’Almenara, però també el nostre patrimoni i els nostres espais naturals. I es per això que la celebració d’aquesta Trobada d’Escoles en Valencià ha fet que el poble d’Almenara es bolque en la realització de les activitats previstes amb una gran participació del teixit associatiu local que ha col·laborat en la programació.

És un orgull que les associacions i entitats d’Almenara en l’àmbit cultural estiguen preparant-se per a la Festa per la Llengua i siguen protagonistes. A totes elles volguera hui per endavant agrair la tasca que estan realitzant i la il·lusió que han mostrat des del primer dia per a preparar i col·laborar amb la programació.

Les activitats començaran el 19 d’abril amb un taller d’art urbà, i tindrem una avançadeta els dies 29 i 30 d’abril amb rutes pels Estanys i marjal així com cinema familiar i juvenil en valencià. A partir del 2 de maig i fins al 6 hi haurà activitats als centres educatius locals així com les exposicions Ignacia de Greta Ramos i la dels XV anys de la Diabòlica de Morvedre. Per al divendres 6 tindrem una ruta per l’arbrat local i el dissabte 7 de nou pels Estanys. Eixe dissabte per la vesprada a l’avinguda País Valencià tindrem el concert Folk a banda amb Jonatan Penalba i l’Associació Musical Santa Cecilia d’Almenara.

Dia gran

I per al dia gran, el diumenge 8 de maig, a més de la fira d’entitats i associacions, hi haurà actuacions durant tota la jornada començant per una cercavila i varies actuacions abans del concert matinal de la cantautora local Eva Gómez. Per la vesprada, Dani Miquel i els bombos i tambors posaran el fi de festa.

Des d’ací el nostre agraïment a Escola Valenciana, Elias Fernández de Quero, Agró, Greta Ramos, la Diabòlica de Morvedre, a l’IES Almenara, al col.legi, a l’AMPA, a l’Escola Infantil Municipal, al Centre FPA Paulo Freire, al Centre XYZ, a ARVASE, a Salvem l’Agüelet, Jonatan Penalba, a l’Associació Musical Santa Cecilia, a la Llavor, a la colla Garramatxa, al Grup de Dances la Corona, a l’Associació Cultural de Bombos i Tambors d’Almenara, a la Regidoria d’Igualtat, a les falles El Compromís i Plaça els Pescadors, a les Ames de Casa, a GFAL, a l’EMMA, a Recull, Eva Gómez i Dani Miquel, així com a totes les persones que s’han brindat a col.laborar i participar en la Festa per la Llengua. Ara només queda que visiteu Almenara i participeu. Esteu convidats i convidades!

Alcaldessa d’Almenara