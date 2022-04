‘La gauche avec Rickwaert’

Esta setmana ha sigut la més dura de la legislatura. L’inici de la pandèmia va portar moments de gestió molt complexa i caòtica en el govern de la ciutat, però la dimissió de David ha sigut encara més difícil, tant per l’amistat que hem fet durant estos tres anys de coalició, com pel que suposa d’alerta política per a l’Acord de Fadrell.

També les eleccions de diumenge a França han sigut difícils i ens han de servir d’advertència a les esquerres d’Europa. La temptació de llegir el formidable resultat de Mélenchon i de la France Insoumise com una victòria no ens pot fer perdre la perspectiva de que d’ací 15 dies Le Pen estarà més prop que mai d’entrar en el Eliseo. I no perquè la vella classe treballadora que donava suport als governs socialistes s’haja tornat d’ultra dreta, com sembla haver-se instal·lat en l’imaginari col·lectiu, sinó que es queda en l’abstenció.

S’han desconnectat

En 2017 sols el 7% de l’electorat de Melenchon va votar a Le Pen en segona volta, mentre que el 52% va votar a Macron i el 41% restant es va abstenir o va votar en blanc. No es tracta de que les bases socials progressistes hagen canviat els seus principis de justícia i s’hagen tornat racistes i masclistes, sinó que s’han desconnectat, mentre que les bases conservadores han optat per opcions més polaritzades. Les bases sociològiques no canvien tan de pressa com els espais electorals, que oscil·len per participació i opcions disponibles de cicle en cicle, i cal no oblidar-lo. Les formacions d’esquerres ens equivoquem (i està demoscòpicament provat) quan ens empenyem en barallar-nos entre formacions en lloc de preocupar-nos per mobilitzar en positiu a la totalitat de l’electorat des de la pluralitat i la inevitable convivència.

Com ens va ensenyar la tercera temporada de la sèrie francesa Baron Noir, cal anteposar el lideratge intel·lectual i públic del bloc per les organitzacions: si ecologistes, socialistes, comunistes i troskistes hagueren imitat a Rickwaert el programa de planificació ecològica i de sisena república de Melenchon es voria les cares d’ací quinze dies amb l’espai liberal de Macron. Le Pen pot guanyar, no gràcies als vots de l’esquerra, sinó a l’abstenció d’eixa esquerra a qui li costarà més que en 2017 votar a la dreta sols per evitar el fantasma de l’ultra-dreta.

Portaveu de Podem Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló