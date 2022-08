Passat i futur de les Coves de Sant Josep

Imagineu un lloc on 35.000 anys abans de la nostra era ja s’assentaren els nostres avantpassats? Això ens diuen els gravats rupestres de l’embarcador de les Coves de Sant Josep. Entrar al riu subterrani és entrar en un túnel del temps que ens submergeix en la prehistòria... I eixa possibilitat l’hem ampliat este estiu amb les visites guiades per a conéixer este art rupestre i el poblat ibèric.

Amb este projecte hem tractat d’oferir una oferta complementària a la visita a les Coves de Sant Josep, que divulgue la nostra història i connecte als turistes (i també als vallers i valleres) amb les nostres arrels i el nostre origen més primigeni. I esta proposta ha sigut un èxit, perquè les primeres sessions van esgotar totes les reserves i hem hagut d’ampliar-les amb huit dates més.

Este fet mostra que l’aposta per un turisme cultural i basat en la nostra història ha sigut un encert i que no ens hem equivocat quan hem invertit diners públics en renovar la il·luminació de les Coves de Sant Josep per a fer-la més sostenible i, també, més espectacular; en realitzar noves excavacions en el poblat ibèric (que continuaran després de l’estiu); o en seguir amb l’exploració de les Coves.

Precisament en pocs dies, el 3 de setembre, es compliran 125 anys de la seua primera exploració documentada. Va ser en 1987 i la va protagonitzar l’enginyer José Gimeno, amb l’objectiu de trobar l’origen de l’aigua que eixia de les Coves de Sant Josep (aleshores conegudes com Font de Sant Josep). Una missió que no es va aconseguir i que encara queda per resoldre.

Un llegat i un interés per seguir coneixent el nostre tresor natural que des de l’Ajuntament hem représ des de 2015. En estos set anys, hem impulsat 10 exploracions espeleològiques per a seguir tractant de trobar l’origen de les Coves de Sant Josep i així millorar la seua conservació i fer divulgació. En estes incursions es va avançar i es van trobar un sisé sifó i un seté sifó, a més de descobrir que després del cinqué sifó la cova es ramifica en diversos braços.

En total, 100 metres nous de galeries. Per a aconseguir-ho hem comptat amb professionals i experts espeleòlegs, espeleobussejadors, geòlegs i topògrafs, als quals vull reiterar el meu agraïment per la seua tasca, en nom de tot el poble de la Vall. També hem utilitzat tecnologia puntera, com ara sensors làser 3D.

Uns treballs que no sols ens han permés tindre un mapa 100% real del recorregut i imatges mai vistes, sinó també trobar una peça ceràmica datada 1.200 anys abans de la nostra era.

Recentment hem signat també un conveni amb l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, que depén del Govern d’Espanya, per a investigar paràmetres ambientals i microclimàtics de les Coves de Sant Josep i fer una anàlisi hidrològica i hidroquímica, entre altres qüestions destacables com millorar la projecció internacional i determinar si caben figures per a la protecció legal d’este patrimoni.

Esta és una clara aposta per la ciència, la investigació, el respecte i la conservació. Amb estes actuacions donem i donarem resposta a les moltes incògnites que encara existeixen sobre les Coves de Sant Josep i que són bàsiques per al seu futur.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó