8.145.000 euros d’inversió en este curs polític

Els mesos vinents seran decisius per al futur de la Vall. Per això fa uns dies vam celebrar la trobada d’inici del curs polític de l’equip de govern, amb la premissa de seguir avançant en el nostre projecte comú de ciutat, malgrat que està sent una legislatura molt difícil. Primer amb la gestió de la pandèmia i ara amb les conseqüències de la guerra i el xantatge de Putin als països europeus.

A l’Ajuntament tenim 17 projectes importants en marxa o a punt de desenvolupar-se. Tots ells sumen més de 8.145.000 euros. El gran repte és la gestió dels fons europeus, que és vital per a seguir amb el projecte comú que tenim per a la Vall d’Uixó i que va més enllà d’esta legislatura. Sabem on volem que arribe la nostra ciutat i com fer-ho, basant-nos en el desenvolupament industrial i econòmic, en l’educació pública, en el benestar social i en la transició ecològica.

Una de les qüestions fonamentals per a construir el present i el futur de la Vall és el pont de connexió entre els polígons industrials Belcaire i Mesquita. Esta infraestructura és una condició obligatòria del Ministeri de Transports per a desenvolupar Belcaire C i crear sòl industrial, perquè noves empreses puguen vindre i les que ja estan puguen ampliar-se. En l’últim trimestre començaran les obres, que vindran acompanyades per millores en els polígons Belcaire i Vernitxa, amb la instal·lació de càmeres de videovigilància i l’adequació de les zones verdes, la xarxa d’aigües i la senyalització.

També començarà en els pròxims mesos la construcció de la primera fase del segon Pavelló Poliesportiu Municipal, ja que l’oficia tècnica municipal ja està revisant el projecte de construcció que ha entregat l’empresa que farà les obres. A més, s’escometrà la rehabilitació urbana de diversos trams del Camí de l’Aigua des del Roser fins a l’Assumpció, l’adequació de la primera planta del Mercat Municipal com a centre de digitalització i la millora dels accessos, així com una nova excavació arqueològica al Poblat de Sant Josep i l’anualitat d’enguany del pla d’asfaltat.

Ara mateix ja estan en marxa les obres de reforma del Teatre Municipal, amb la substitució del sostre per a evitar filtracions. També s’està realitzat la rehabilitació integral de l’escola infantil Sagrat Cor i la construcció dels nous gimnasos i reforma dels banys del CEIP Moleta i CEIP Colonia Segarra. També està a punt de fer-se el trasllat del Jutjat de Pau a la seua seu ja reformada, la qual cosa permetrà que disposem de l’Espai d’Igualtat i Pau.

A més està prevista l’adjudicació de les obres per a rehabilitar com a Casal Jove l’antiga cafeteria del Complex de Pàdel. Quant a l’inici de processos de contractació, abans de final d’any s’obrirà el de construcció de la Pista de Ciclisme i també s’avançarà en els tràmits per a començar la rehabilitació de la Torre de Benissahat. I també invertirem en la construcció d’un parc de gossos en Carmadai i en la instal·lació d’ombratges en el Parc del Progrés i en la zona infantil de la Plaça 9 d’Octubre.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó