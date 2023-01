Como todos los principios de año, es el momento de hacer balance, y en este pasado, como en todos, hay luces y sombras. Hablando de sombras, o poca luz, ha habido muy poca en estas Navidades en Castelló. Imagino que habrá sido por el ahorro energético, pero viendo lo que sucedía en otras localidades, se ha echado de menos bastante más iluminación. Además, hay que tener en cuenta que el actual equipo de gobierno ha conseguido reducir la deuda del consistorio, evidentemente por su buena gestión, por lo que no hubiera estado mal estirarse un poco estas Navidades y alegrar el ambiente, que a todos, niños y mayores, nos viene bien.

Pero hablemos de las luces, y no solo las eléctricas. Entre las que destacaremos algunas como la modificación de la Reforma Laboral del 2012, la modificación de la contratación, la modificación del Sistema de Pensiones y el Salario Mínimo Interprofesional. Y empezamos por la modificación de la Reforma Laboral, esa que tanto daño hizo a la clase trabajadora en este país, con reducciones de salarios y retroceso en derechos de los trabajadores y trabajadoras. El único pero que desde UGT apuntamos, es que lo que pedíamos era su derogación, aunque ello hubiera supuesto hacerlo sin acuerdo con la patronal. De hecho, desde ese acuerdo la patronal ya no ha negociado nada, y eso no ha supuesto, afortunadamente, que se haya dejado de continuar modificando todo aquello que se consideraba lesivo para los trabajadores y trabajadoras. Y como muestra, la modificación en la contratación, que ha supuesto un incremento espectacular de la contratación indefinida, con el beneficio que ello supone para miles de trabajadores y trabajadoras, por la estabilidad y el acceso a servicios, créditos por ejemplo, a los que antes no había opción. Pero somos conscientes de que todas las reformas necesitan un tiempo de adaptación y ajustes para que cumplan su cometido, y en este caso el ajuste tiene que venir dado, por el control del contrato de fijo discontinuo, ya que su exagerada proliferación nos hace sospechar que no se está utilizando conforme marca el espíritu de la ley, sino según los intereses de algunas empresas, y me estoy refiriendo concretamente a las ETTs.

Desde UGT, vamos a colaborar con la Inspección Provincial de Trabajo para detectar, denunciar y solucionar el uso fraudulento de este tipo de contratación.

Otra luz, de la cual nos sentimos muy satisfechos, es la derogación del Sistema de Pensiones del 2013, aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy, en la que se condenaba a la pobreza, cuando no a la miseria, a todos los pensionistas actuales, y sobre todo a los futuros, con el famoso Factor de Sostenibilidad, e incrementos de por vida del 0,25%. Para que nos entendamos, un pensionista que cobra 1.000€ al mes, este mes de enero tendrá un incremento de 85€. Con el sistema anterior, el incremento hubiera sido de 2,5€. Igualito.

Otro logro ha sido el incremento sustancial del Salario Mínimo Interprofesional(SMI), el cual afecta a muchísimas mas personas de las que nos suponemos, las cuales vivían en el umbral de la pobreza, el famoso trabajador pobre. Este año se ha llegado a 1.000€/mes, y ahora se está negociando el incremento para el año 2023, el cual desde UGT entendemos que tiene que ser el IPC, ya que después de lo que ha costado llegar hasta aquí, no vamos a volver a la senda anterior y que pierdan poder adquisitivo. Este es un tema fundamental, un trabajador o trabajadora, ha de tener un salario que le permita vivir, el y su familia, con dignidad, y no ser sólo un salario de supervivencia.

Estos dos últimos temas, el PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra. Tendrán que explicarle a los y las pensionistas, trabajadores y trabajadoras, ¿por qué? Y, ¿por qué siendo el PP un partido que ha gobernado, y puede volver a hacerlo, actúa de esta forma? Nos gustaría verlo apoyando las propuestas, y planteando otras, que vayan en beneficio de la ciudadanía, y no solo votando en contra de todo.

*Secretario General de UGT Comarques de Castelló