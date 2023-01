Esperanza y bien común

El inicio de año es siempre momento de hacer nuevos propósitos en nuestras vidas, priorizar cosas que creemos que nos ayudarán a mejorar nuestro entorno o a ser mejores personas. Este nuevo año 2023 que tenemos por delante es un año de esperanza, para mí, y espero que para muchas más personas también. No es hablar por hablar, solo las personas que son capaces de tener esperanza son las que avanzarán. Y si no tienes propósitos en la vida es como si no tuvieras norte. Si no quieres hablar de propósitos, podríamos llamarlo prioridades.

Los más recientes recuerdos de vivencias que a muchos nos desmoralizaron o nos hicieron perder la fe en la humanidad, podríamos llamarlo también esperanza, siguen aquí. Hechos como la pandemia del coronavirus; el asesinato de George Floyd que puso en alerta al mundo entero del racismo recalcitrante en la sociedad --y la consiguiente reactivación del movimiento Black Lives Matter--; la emergencia feminista y la drástica variación global del clima por causas naturales y por acción del ser humano también; la guerra y la inflación están aquí. Yo creo que la esperanza puesta en que vamos a salir de esto es lo que nos motiva a seguir trabajando por el bien común. Desde el fin de la segunda guerra mundial la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto. La lucha contra la pobreza, la desigualdad y la tiranía, la búsqueda de mayor igualdad y de dignidad hizo que las naciones llegaran a un acuerdo para defender la libertad, la democracia y los derechos humanos. En el decurso de la historia esos valores asumidos por todos se han ido desmoronando, aunque la perspectiva histórica nos muestra que durante todos estos años hemos mejorado en términos de desarrollo humano. Se trata también del estado del bienestar y para alcanzarlo los gobiernos cuentan con un método fundamental para redistribuir la riqueza necesaria, ese método es la recaudación de impuestos y tasas. Progresividad fiscal se llama este sistema. Escudo social Todos conocemos familias con rentas más bajas que, en estos momentos de inflación, necesitan del escudo social del gobierno progresista de coalición. Hay jóvenes desempleados que han ido encontrando oportunidades laborales, en tanto la principal preocupación de los gobernantes es crear empleo, generar oportunidades en igualdad. Evitamos pareceres triunfalistas, pero hay que decirlo, el año 2022 acabó con la tasa de empleo juvenil más alta, un récord de los últimos 11 años. Además, el 42% de los contratos a jóvenes es indefinido frente al 6% de media en la última década. Desde Unidas Podemos seguimos trabajando con la esperanza de un mundo mejor, seguimos trabajando por el bien común. ¡Bienvenido 2023! Diputada de Unides Podem en Les Corts