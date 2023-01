Querid@ lector@, confieso que sea cual sea el delito que cometa un ser humano, no soy partidario de que ningún preso se pudra en la cárcel. Solo el pensar que hay gente que lleva más de 20 ó 30 años en la cárcel o que alguien espera temporadas en el corredor de la muerte, me provoca dolor en el alma. Pero cosa muy diferente es ver a Luis Bárcenas (el que fue tesorero del PP, el que tiene una condena de 29 años por corrupción) pulular estos días por las calles de Madrid. No digo con ello que esté absolutamente libre o tenga la libertad condicional. ¡No! ¡Ni mucho menos! Pero sí señalo que por haber cumplido seis años, ha pasado del régimen cerrado (en la cárcel de Soto Del Real) al Centro de Inserción Social Victoria Kent (en medio de Madrid) para cumplir en régimen de semilibertad la condena que le queda (posiblemente hasta 2024).

Rebajar la pena

También tiene derecho a salir 15 horas al día para trabajar y pasar los fines de semana y días festivos en su domicilio. Por cierto, no quiero que nadie piense que por ser un político y, además de derechas, le pido más prisión o no me provoca sentimiento humanitario. ¡No es eso! Supongo que cumple la ley y se acoge a los derechos penitenciarios. Lo que pasa es que en este tipo de delitos, todo eso de haber tenido un buen comportamiento y haber desarrollado actividades de las que se deriven modificaciones personales relevantes y contrarias a su actividad delictiva, no debería ser la cuestión más importantes a tener en cuenta para rebajar la pena.

En estos casos, el buen comportamiento para rebajar la pena tendría que ser algo más, se debería exigir como prueba de buena voluntad la plena colaboración con la justicia. Es decir: devolver la pasta y facilitar el nombre y el papel que han jugado sus compañeros en la trama punible. Cosa que no ha pasado. Por eso me llama la atención y me indigna.

